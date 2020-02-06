Главная




 
ОНА ПИШЕТ МИР ТАКИМ, КАК ЧУВСТВУЕТ ЕГО 06.02.2020

ОНА ПИШЕТ МИР ТАКИМ, КАК ЧУВСТВУЕТ ЕГО

Художником 2019 года стала Сабина Кварчелия из г. Гудауты

Творческая личность почти всегда вызывает интерес и желание познакомиться поближе. А вот мне довелось узнать Сабину Кварчелия, в ушедшем году признанную в Абхазии художником года, когда она была ребенком.

Сабина начала рисовать очень рано. Первой распознала, что у девочки есть талант, ее мама. Сабина помнит, как мама показала ей вид, который открывался на Новоафонский монастырь с балкона в их доме в селе Анхуа и добавила: «Ты сможешь написать все это!»

Видимо, тот материнский посыл был правильным. Так была написана самая первая работа юной художницы, с которой и начался для девочки некий отсчет нового времени.

Сабина вспоминает, как она нарисовала комнату, о которой мечтают все девчонки, но это был не просто рисунок. На картине была не только сама комната, но и мама, которая заглянула к дочери, и сама она, Сабина, отражавшаяся в большом зеркале.

Вспоминая то время, Сабина вздыхает: тогда были живы ее родители, и все они были счастливы. К сожалению, оба ее любимых человека – мама и папа – покинули этот мир, но она постоянно ощущает, что родители продолжают освещать ее путь своей любовью.

Выбор профессии дался Сабине непросто: она много раз спрашивала себя, на самом ли деле ей важно стать художником, и в результате приняла решение, которое теперь кажется ей самым верным и правильным. Во время душевных терзаний она, конечно, советовалась со своей семьей, старшими братьями и сестрой. Они во всем ее поддерживают, а ведь творческому человеку нередко приходится преодолевать сомнения, прежде чем найти и реализовать свои замыслы.

Для Сабины всегда желание рисовать было самым любимым детским занятием. Когда ей было 16 лет, ее первая работа была выставлена на суд зрителей в выставочном зале в Гудауте. Это был натюрморт. В 9 классе она определилась с выбором профессии, хотя еще не знала, какое именно направление выберет, но точно знала, что это будет связано с искусством. Важным этапом ее профессионального роста стала учеба в Сухумском художественном училище. Учителя и наставники помогли Сабине обрести уверенность в своих силах, и она им благодарна за это.

Во время учебы в училище ее привлекали и живопись, и графика, и дизайн одежды. Дизайном она увлеклась, как тогда казалось, всерьез, а свои эксперименты проводила, придумывая детскую одежду… для кукол. Брала уроки мастерства у модельера Эльвиры Арсалия. И все же верх взяла живопись! Хотя, как рассказывает Сабина, все уроки, все этапы обучения были очень важны для нее, все они в целом сформировали в ней художника. И в будущих ее работах это тоже, конечно, отразится, и мы увидим это. Пройдя долгий путь исканий, она остановила свой выбор на Абхазском государственном университете.

Ее педагог по живописи и рисованию в Сухумском художественном училище Леонид Еник оставался ее наставником с первого курса и до выпускных экзаменов. Его влияние на юную художницу было очень сильным. И не только профессионально, под влиянием педагога, считает Сабина, она формировалась и как личность.

С.Кварчелия уверена, что ей повезло – ведь она оказалась – и в училище, и в университете – в среде таких замечательных профессионалов, как Руслан Габлия, Адгур Дзидзария, Зоя Джинджолия, Лаша Габелия, Руслан Чхамалия, Астанда Пкин, которые стали ее педагогами. К тому же все они очень чуткие и при этом скромные люди.

К конкурсу «Художник года», который ежегодно проводят совместно Союз художников и Министерство культуры Республики Абхазия, Сабина как-то особенно и не готовилась. Она просто отобрала две свои работы и представила их на суд жюри. Она говорит, что даже не думала, что может оказаться в числе победителей.

Удивительно, что одна из ее работ, а фактически работа-победитель конкурса «Дучка читает» появилась у Сабины как-то сама по себе. На картине изображена ее двоюродная бабушка – Дучка Саманба-Ладария. Позировать юной художнице она не хотела, то и дело норовила отвернуться, так и запечатлела ее Сабина, и получился вполне узнаваемый образ. А бабушка – тоже личность творческая. Всего несколько лет назад начала писать стихи. Одно из них, кстати, было опубликовано в Гудаутской районной газете «Бзыбь». К этому времени автору стихов исполнилось чуть более за 80. Такая вот личность! А главное, с чувством юмора и самоиронией.

С большой душевной теплотой вспоминает Сабина и период учебы в Европе, когда она не только с жадностью поглощала знания, но и активно посещала знаменитые музеи Швейцарии, Италии и Франции.

– На первом этапе мое участие в обучающей программе позволило познакомиться с новыми направлениями живописи, что положительно сказалось на развитии моего творческого потенциала, – рассказывает Сабина, – вместе с гостями из Швейцарии, сверстниками, студентами Цюрихского университета, мы провели несколько прекрасных творческих дней в Сухуме. Затем была организована выставка, на которой мы представили свои работы. Все это нас сблизило, а мне лично участие в этом международном проекте позволило еще решиться попробовать свои силы в новом направлении – «видео-арт». Я снимала на камеру все, что происходило на протяжении двух недель и назвала свою работу очень просто «Сухум». Конечно, педагоги внимательно проанализировали мой эксперимент и указали на погрешности, которые, естественно, присутствовали в работе. Но это был мой положительный опыт, который у меня накапливается с каждой новой программой. Когда выдался шанс поехать на учебу в Европу, я им воспользовалась. В Базеле – а этот город считается культурной столицей Швейцарии, в Университете дизайна и искусств, я проучилась один семестр. Учеба моя проходила на факультете для педагогов, где нас обучали различным техникам, чтобы впоследствии мы могли передавать эти навыки своим ученикам. Так что моя учеба и мое пребывание в Швейцарии оставили свой важный след. Новые впечатления всегда вдохновляют и позволяют по-новому взглянуть на очевидные и привычные вещи. Было интересно и познавательно, ведь это совершенно другая страна, другое мировоззрение, другой менталитет. Подходы к учебе в университете тоже отличаются от тех, что привычны в нашей системе образования.

Сегодня Сабина Кварчелия сама уже начала преподавать живопись начинающим художникам в сухумском Доме юношества. Ее ученики еще не ходят в общеобразовательную школу, они лишь готовятся к ней, в том числе и через знакомство с миром живописи.

– Дети очень искренни в своих чувствах, так они и рисуют, – увлеченно рассказывает Сабина. – И, на мой взгляд, не нужно вмешиваться в этот творческий процесс, так что я даю возможность своим маленьким ученикам выражать чувства и эмоции через рисунки. Наиболее распространенная тема у детей – это их семья, родители, их дом, тот мир, в котором они живут, и на рисунках они сами часто присутствуют. Мои ученики очень любят рисовать солнце, радугу, цветы. С ними очень интересно и легко, ведь они так непосредственны и открыты. Я хочу, чтобы мои ученики были свободны в своем творчестве, ведь у каждого из них богатое воображение, они видят мир открытым и прекрасным, – говорит Сабина.

В рядах художников Абхазии появилось новое талантливое имя. Сабина Кварчелия пишет, как видит, а видит, как чувствует. 2019 год запомнится ей многими встречами и событиями. Да и первая серьезная профессиональная заявка – победа на конкурсе «Художник года» – это очередная ступенька к ее новым достижениям, новым картинам и полотнам, которыми она порадует своих наставников и почитателей ее творчества.

В этом нет сомнений. В этом есть уверенность.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району


Номер:  10
Выпуск:  3888
Рубрика:  общество
Автор:  Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Возврат к списку

 