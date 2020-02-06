ОНА ПИШЕТ МИР ТАКИМ, КАК ЧУВСТВУЕТ ЕГО

Художником 2019 года стала Сабина Кварчелия из г. Гудауты

Творческая личность почти всегда вызывает интерес и желание познакомиться поближе. А вот мне довелось узнать Сабину Кварчелия, в ушедшем году признанную в Абхазии художником года, когда она была ребенком.

Сабина начала рисовать очень рано. Первой распознала, что у девочки есть талант, ее мама. Сабина помнит, как мама показала ей вид, который открывался на Новоафонский монастырь с балкона в их доме в селе Анхуа и добавила: «Ты сможешь написать все это!»

Видимо, тот материнский посыл был правильным. Так была написана самая первая работа юной художницы, с которой и начался для девочки некий отсчет нового времени.

Сабина вспоминает, как она нарисовала комнату, о которой мечтают все девчонки, но это был не просто рисунок. На картине была не только сама комната, но и мама, которая заглянула к дочери, и сама она, Сабина, отражавшаяся в большом зеркале.

Вспоминая то время, Сабина вздыхает: тогда были живы ее родители, и все они были счастливы. К сожалению, оба ее любимых человека – мама и папа – покинули этот мир, но она постоянно ощущает, что родители продолжают освещать ее путь своей любовью.

Выбор профессии дался Сабине непросто: она много раз спрашивала себя, на самом ли деле ей важно стать художником, и в результате приняла решение, которое теперь кажется ей самым верным и правильным. Во время душевных терзаний она, конечно, советовалась со своей семьей, старшими братьями и сестрой. Они во всем ее поддерживают, а ведь творческому человеку нередко приходится преодолевать сомнения, прежде чем найти и реализовать свои замыслы.

Для Сабины всегда желание рисовать было самым любимым детским занятием. Когда ей было 16 лет, ее первая работа была выставлена на суд зрителей в выставочном зале в Гудауте. Это был натюрморт. В 9 классе она определилась с выбором профессии, хотя еще не знала, какое именно направление выберет, но точно знала, что это будет связано с искусством. Важным этапом ее профессионального роста стала учеба в Сухумском художественном училище. Учителя и наставники помогли Сабине обрести уверенность в своих силах, и она им благодарна за это.

Во время учебы в училище ее привлекали и живопись, и графика, и дизайн одежды. Дизайном она увлеклась, как тогда казалось, всерьез, а свои эксперименты проводила, придумывая детскую одежду… для кукол. Брала уроки мастерства у модельера Эльвиры Арсалия. И все же верх взяла живопись! Хотя, как рассказывает Сабина, все уроки, все этапы обучения были очень важны для нее, все они в целом сформировали в ней художника. И в будущих ее работах это тоже, конечно, отразится, и мы увидим это. Пройдя долгий путь исканий, она остановила свой выбор на Абхазском государственном университете.

Ее педагог по живописи и рисованию в Сухумском художественном училище Леонид Еник оставался ее наставником с первого курса и до выпускных экзаменов. Его влияние на юную художницу было очень сильным. И не только профессионально, под влиянием педагога, считает Сабина, она формировалась и как личность.

С.Кварчелия уверена, что ей повезло – ведь она оказалась – и в училище, и в университете – в среде таких замечательных профессионалов, как Руслан Габлия, Адгур Дзидзария, Зоя Джинджолия, Лаша Габелия, Руслан Чхамалия, Астанда Пкин, которые стали ее педагогами. К тому же все они очень чуткие и при этом скромные люди.

К конкурсу «Художник года», который ежегодно проводят совместно Союз художников и Министерство культуры Республики Абхазия, Сабина как-то особенно и не готовилась. Она просто отобрала две свои работы и представила их на суд жюри. Она говорит, что даже не думала, что может оказаться в числе победителей.

Удивительно, что одна из ее работ, а фактически работа-победитель конкурса «Дучка читает» появилась у Сабины как-то сама по себе. На картине изображена ее двоюродная бабушка – Дучка Саманба-Ладария. Позировать юной художнице она не хотела, то и дело норовила отвернуться, так и запечатлела ее Сабина, и получился вполне узнаваемый образ. А бабушка – тоже личность творческая. Всего несколько лет назад начала писать стихи. Одно из них, кстати, было опубликовано в Гудаутской районной газете «Бзыбь». К этому времени автору стихов исполнилось чуть более за 80. Такая вот личность! А главное, с чувством юмора и самоиронией.

С большой душевной теплотой вспоминает Сабина и период учебы в Европе, когда она не только с жадностью поглощала знания, но и активно посещала знаменитые музеи Швейцарии, Италии и Франции.

– На первом этапе мое участие в обучающей программе позволило познакомиться с новыми направлениями живописи, что положительно сказалось на развитии моего творческого потенциала, – рассказывает Сабина, – вместе с гостями из Швейцарии, сверстниками, студентами Цюрихского университета, мы провели несколько прекрасных творческих дней в Сухуме. Затем была организована выставка, на которой мы представили свои работы. Все это нас сблизило, а мне лично участие в этом международном проекте позволило еще решиться попробовать свои силы в новом направлении – «видео-арт». Я снимала на камеру все, что происходило на протяжении двух недель и назвала свою работу очень просто «Сухум». Конечно, педагоги внимательно проанализировали мой эксперимент и указали на погрешности, которые, естественно, присутствовали в работе. Но это был мой положительный опыт, который у меня накапливается с каждой новой программой. Когда выдался шанс поехать на учебу в Европу, я им воспользовалась. В Базеле – а этот город считается культурной столицей Швейцарии, в Университете дизайна и искусств, я проучилась один семестр. Учеба моя проходила на факультете для педагогов, где нас обучали различным техникам, чтобы впоследствии мы могли передавать эти навыки своим ученикам. Так что моя учеба и мое пребывание в Швейцарии оставили свой важный след. Новые впечатления всегда вдохновляют и позволяют по-новому взглянуть на очевидные и привычные вещи. Было интересно и познавательно, ведь это совершенно другая страна, другое мировоззрение, другой менталитет. Подходы к учебе в университете тоже отличаются от тех, что привычны в нашей системе образования.

Сегодня Сабина Кварчелия сама уже начала преподавать живопись начинающим художникам в сухумском Доме юношества. Ее ученики еще не ходят в общеобразовательную школу, они лишь готовятся к ней, в том числе и через знакомство с миром живописи.

– Дети очень искренни в своих чувствах, так они и рисуют, – увлеченно рассказывает Сабина. – И, на мой взгляд, не нужно вмешиваться в этот творческий процесс, так что я даю возможность своим маленьким ученикам выражать чувства и эмоции через рисунки. Наиболее распространенная тема у детей – это их семья, родители, их дом, тот мир, в котором они живут, и на рисунках они сами часто присутствуют. Мои ученики очень любят рисовать солнце, радугу, цветы. С ними очень интересно и легко, ведь они так непосредственны и открыты. Я хочу, чтобы мои ученики были свободны в своем творчестве, ведь у каждого из них богатое воображение, они видят мир открытым и прекрасным, – говорит Сабина.

В рядах художников Абхазии появилось новое талантливое имя. Сабина Кварчелия пишет, как видит, а видит, как чувствует. 2019 год запомнится ей многими встречами и событиями. Да и первая серьезная профессиональная заявка – победа на конкурсе «Художник года» – это очередная ступенька к ее новым достижениям, новым картинам и полотнам, которыми она порадует своих наставников и почитателей ее творчества.

В этом нет сомнений. В этом есть уверенность.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району