Постановление Кабинета Министров РА

Об утверждении перечня профессий, квалификаций и требований к ним, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия

В соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 7 Закона Республики Абхазия от 26 января 2016 года №4018-с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень профессий, квалификаций и требований к ним, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 31 января 2020 г., №4

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия