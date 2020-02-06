Главная
06.02.2020
Номер: 10
Выпуск: 3888
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия
Постановление Кабинета Министров РА
Об утверждении перечня профессий, квалификаций и требований к ним, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия
В соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 7 Закона Республики Абхазия от 26 января 2016 года №4018-с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия»
Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень профессий, квалификаций и требований к ним, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 31 января 2020 г., №4
Номер: 10
Выпуск: 3888
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия