ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента РА, Премьер-министр РА Валерий Бганба направил поздравительный адрес Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в Российской Федерации Игорю Ахба по случаю его дня рождения.

В поздравлении глава Правительства отметил профессиональные качества и преданность делу Игоря Ахба, являющиеся залогом в реализации поставленных целей и задач.

Валерий Бганба выразил благодарность Послу за вклад в сотрудничество Республики Абхазия с Российской Федерацией.

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс