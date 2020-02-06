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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 06.02.2020

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента РА, Премьер-министр РА Валерий Бганба направил поздравительный адрес Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в Российской Федерации Игорю Ахба по случаю его дня рождения.

В поздравлении глава Правительства отметил профессиональные качества и преданность делу Игоря Ахба, являющиеся залогом в реализации поставленных целей и задач.

Валерий Бганба выразил благодарность Послу за вклад в сотрудничество Республики Абхазия с Российской Федерацией.


Номер:  10
Выпуск:  3888
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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