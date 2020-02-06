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06.02.2020
Номер: 10
Выпуск: 3888
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Исполняющий обязанности Президента РА, Премьер-министр РА Валерий Бганба направил поздравительный адрес Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в Российской Федерации Игорю Ахба по случаю его дня рождения.
В поздравлении глава Правительства отметил профессиональные качества и преданность делу Игоря Ахба, являющиеся залогом в реализации поставленных целей и задач.
Валерий Бганба выразил благодарность Послу за вклад в сотрудничество Республики Абхазия с Российской Федерацией.
Номер: 10
Выпуск: 3888
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс