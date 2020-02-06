НАЗВАНЫ СТРАНЫ, ГРАЖДАНАМ КОТОРЫХ ОГРАНИЧИЛИ ВЪЕЗД В АБХАЗИЮ

Для граждан Таджикистана, Узбекистана, Кореи, Китая и Киргизии будут действовать временные ограничения на въезд в Абхазию из-за вспышки коронавируса. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник Миграционной службы Абхазии Андрей Бобуа.

По его словам, отслеживать ситуацию на российско-абхазской границе будут сотрудники Миграционной службы республики совместно с СГБ и пограничниками. Въезд для названных категорий граждан в Абхазию будет ограничен до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не снимет чрезвычайную ситуацию.

Ограничение на въезд мигрантов и лиц, приравненных к мигрантам, связано с обширным распространением коронавирусной инфекции.

С 15 января на Ингуре также работает санитарно-карантинный пост для проведения противовирусной терапии. Всего с 15 января по 3 февраля через границу на Ингуре в обе стороны проследовало около 11 тысяч 900 человек, было выявлено пятеро заболевших гриппом.

Согласно приказу министра здравоохранения РА бригады врачей будут работать на абхазо-грузинской границе до 1 марта.

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия