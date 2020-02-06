ОДНА ИЗ ДОЧЕРЕЙ АПСНЫ

Герой Абхазии, директор музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя отмечает свой юбилей.

С раннего детства маленькую Мзию приучали к труду. Еще с юных лет она увлекалась сценическим искусством. В составе Абхазского драмтеатра ездила в Тбилиси и Москву, где выступала на сцене МХАТа со спектаклем «Поднятая целина».

Непростая, но мирная жизнь для семьи Мзии Бейя, как и для всех жителей Абхазии, закончилась 14 августа 1992 года.

В войне с Грузией погиб супруг Мзии Борис Инапшба, которого посмертно наградили орденом Леона.

За два месяца до войны Мзия Бейя создала команду из медиков для оказания помощи солдатам в случае начала войны.

«Нас называют санинструкторами, но мы были боевыми единицами, потому что человек, у которого автомат в руках, – боевая единица».

Свой военный путь она начала с Красного моста 14 августа 1992 года.

Она прошла всю войну, удостоившись высокого звания Героя Абхазии. Сегодня Мзия Бейя счастливая бабушка, у нее растут внук и внучка. Она надеется, что все будущие поколения в Абхазии не будут знать, что такое война, и Абхазию будут ждать мир и спокойствие.

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Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет Мзию Бейя с днем рождения и желает долгих лет плодотворной работы во благо страны.

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия