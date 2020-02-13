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В Санкт-Петербурге вышел сборник рассказов «Вкус молнии» народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. В сборник вошли такие рассказы, как «Вкус молнии», «За семью камнями», «В листопад», «Время играть и время воевать (после всех игр)», «Солнце еще не зашло», «Елана», «Дикая азалия», «Ягненок», «Дорога в три дня и три ночи», «Туман».

«Проект задумывался полгода назад в качестве подарка на день рождения Алексея Ночевича, который будет в марте. Идея возникла в семье – объединить в один сборник рассказы, скажем так, наиболее приятные, те, которые больше всего нравятся членам семьи», – сказал внук Гогуа Кан Тания.

Сборник вышел в издательстве «Юридический центр», который возглавляет Ирина Дамения.

«С версткой рукописей очень помог председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу, обложку для книги предоставил Ибрагим Чкадуа. Я долго искал обложку. На одной из фотографий Ибрагима было дерево в селе Куланырхуа, расколотое на две части после удара молнии. Мне понравилась фотография, решили сделать ее в виде обложки. Красота разделенного на две части дерева передает вкус молнии, хотя рассказ не об этом», – сказал Тания.

Презентация сборника рассказов «Вкус молнии» народного писателя Абхазии Алексея Гогуа состоится в Сухуме в марте, а также в Москве. Тираж книги – 500 экземпляров.

Номер: 12Выпуск: 3890Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс