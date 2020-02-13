ЭКЗАМЕН СДАН

В Центральной избирательной комиссии РА сообщили Апсныпресс, что претендент на пост главы государства Адгур Ардзинба сдал обязательный экзамен на владение абхазским языком.

«Он свободно владеет абхазским языком», – подчеркнули в ЦИК РА.

При этом, согласно условиям лингвистической комиссии, на экзамене Адгуру Ардзинба надо было прочитать и пересказать отрывок из газеты и написать изложение.

После экзаменационного испытания Адгур Ардзинба отметил: «Считаю нужным экзамен, который я сдавал. Глава государства и его окружение должны свободно владеть абхазским языком».

Председатель экзаменационной лингвистической комиссии Алексей Касландзия вручил Ардзинба свидетельство о том, что он сдал экзамен.

Номер: 12Выпуск: 3890Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс