СПОРТ

В г.Сочи прошло очередное первенство города по каратэ. Надо отметить, что в этом городе хорошо знают подготовку каратистов из Абхазии и всегда приглашают на соревнования достойных соперников.

И на этот раз здесь собрались сильнейшие команды стиля косики-каратэ. Данный вид отличается напористостью, жесткими ударами, применением техники в прыжке. Как принято в спорте, в схватках никто никому не уступает. Победу одерживает сильнейший физически и духом. Четкие правила и регламент боя определяет победителя.

На этих соревнованиях нашу страну представляла Федерация косики-каратэ РА под руководством Демиса Адлейба. Его занятия поставлены профессионально, грамотно, без всяких поблажек к занимающимся.

Отсюда и хорошие результаты на различных соревнованиях как в Абхазии, так и за ее пределами.

Убедительные очки получили его воспитанники и на турнире в Сочи: Сандро Киут, Самир Хварцкия, Тимур Бутба заняли 1-е место, Нарт Арсалия – 2-е место, а Эрик Ходжоян и Дамир Ласурия – 3-е место.

Особая благодарность всем родителям, дети которых занимаются в Федерации косики-каратэ за их помощь в деле укрепления и поддержания здорового образа жизни среди молодежи.

Сейчас команда готовится к предстоящему турниру в Подмосковье.

Удачи и новых побед!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: спортАвтор: Юрий КУРАСКУА