ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МИРА

Лица в политике

В 1438 году с воцарением девятого владыки – Преобразователя Мира Пачакутека инки взошли на пик своего могущества. При нем инки увеличили владения.

Сперва Пачакутек завоевал царство аймара в Боливии. Кроме земель, инкам достались огромные стада лам и альпак: транспорт и «живые консервы» для армии. Затем он овладел частью южного побережья Перу – колыбелью древних культур Наска и Паракас. Увеличив в два раза границы державы, Пачакутек триумфатором вернулся в Куско.

Пачакутек разделил все подвластные земли на четыре части – Суйу. Само государство называлось Тауантинсуйу («Четыре четверти»). Столица Куско была «пупом мира», а его центр – началом всех начал, сакральным местом.

Части империи связала сеть дорог. Язык инков – кечуа – стал обязательным для всех. Отпрыски инкской знати и дети подвластных вождей учились вместе в Куско. Все это служило сплочению империи.

Все должны жить по трём заповедям: «Не лги. Не воруй. Не ленись». Заповеди «не убий» у инков не было. Пачакутек понимал, что в стране воинов она невыполнима. Однако делал оговорку: «Тот, кто убивает другого, не имея на то повеления или же не ради справедливого дела, сам себя приговаривает к смерти». Убийц осуждали на смерть согласно своду законов, разработанному Пачакутеком.

Не менее тяжким преступлением, по его мнению, являлось воровство, за которое вешали. Прелюбодеяние в его глазах тоже было сродни воровству: «Соблазнители, позорящие чужую честь и достоинство и похищающие мир и спокойствие у других, должны быть объявлены ворами и поэтому приговорены к смерти…».

Так же жестоко наказывались измена, богохульство и… коррупция. На нерадивых чиновников с метровой высоты сбрасывали огромный камень. Судей-взяточников казнили без пощады.

Пачакутек ненавидел лживость, лень. Терпеть не мог нетерпеливых и завистливых. А вот честных, отважных, упорных, стойких в бедствиях ценил. «Благородного и отважного мужчину узнают по спокойствию в несчастье». Таким Пачакутек остался в хрониках.

«Тот, кто не умеет управлять домом и семьёй, ещё меньше способен управлять державой», – заявлял правитель, вспоминая нелёгкую юность.

Создатель империи умер в 1471 году, когда держава «сынов Солнца» процветала.

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: обществоАвтор: Из журнала