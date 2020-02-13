И ДЕТИ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

Быстро и незаметно прошли новогодние дни – веселые, добрые, волшебные, оставив в душе теплые воспоминания. Несомненно, они порадовали и обитателей Сухумского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где в преддверии Нового года состоялся радостный и теплый праздник. А подарили его пожилым людям их маленькие друзья. Уже несколько лет каждый год по традиции ученики сухумской восьмой средней школы им. В.К. Ладария вместе с учительницей начальных классов Олесей Черепко и хореографом Викторией Пигуль посещают дом-интернат, чтобы порадовать его обитателей своей увлекательной концертной программой, разнообразными лакомствами и, конечно, теплыми душевными пожеланиями. Причем, каждый обитатель этого дома получает отдельную поздравительную открытку на свое имя, подписанную детьми. И делают ее дети своими руками на уроках труда.

По словам Олеси Черепко, и ребятишки, и пожилые люди всегда с нетерпением ждут предстоящее торжество. «В этом году, – сказала она, – мы показали новогоднюю сказку. Сценарий подготовила я, а хореограф Виктория Пигуль поставила танцы: Снежинок, Веселых мышат, Несмеяны и короля, Кощея Бессмертного, Бабы-Яги и другие. Это был такой, можно сказать, музыкальный калейдоскоп – веселый и радостный. И родители вложили большой труд, подошли творчески к предстоящему торжеству, сшили своими руками костюмы сказочных персонажей. Причем для некоторых детей нужно было сшить два костюма. Однако родители не выражали недовольства, поддержали во всем. Кроме того, они сами испекли булочки, кексы.

Оказала содействие и дирекция школы, выделила нам 1000 руб. из собранных для фонда «Ашана» в День добра, который каждый год проводится в школе. На них мы купили сладости и фрукты для пожилых людей. В праздничном представлении были задействованы ученики из второго, третьего и шестого (девочка играла Снегурочку) классов. Нас, как всегда, принимали очень хорошо. Было видно, сколько радости доставили всем наши детки. Обитатели дома-интерната благодарили нас от всей души, говорили о том, что с большим нетерпением ждали нашего прихода. Словом, все прошло замечательно».

В Сухумском доме-интернате для престарелых и инвалидов чисто, уютно, тепло, хороший уход и питание. Однако, конечно, семьи им никто не заменит. Поэтому эти знаки внимания и проявления искренней любви и душевной теплоты очень ценны и значимы для них. И для детей. Такой урок доброты не пройдет бесследно.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ