75 лет Победы

НАПРАВЛЕНИЕ – КАВКАЗ

Из Карачаево-Черкесии через Клухорский перевал в долину реки Кодор и далее на юг, через селения Ажара, Чхалта, Лата, Амткел и Цебельда проходила Военно-Сухумская дорога, позволяющая дивизии «Эдельвейс» кратчайшим путем достичь побережья Черного моря, овладеть Сухумом и отрезать от Закавказья советские войска, оборонявшие территории к северо-западу от столицы Абхазии.

В середине августа 1942 года части первой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» овладели Клухорским и Нахарским перевалами.

Абхазский участок Закавказского фронта частично прикрывал третий стрелковый корпус 46-й армии. Еще на первоначальном этапе подготовки к обороне перевалов Главного Кавказского хребта командование допустило существенные просчеты. Некоторые военачальники ошибочно считали, что перевалы и без дополнительных скрытых огневых позиций, без минирования горных проходов будут непреодолимой преградой для противника.

Встревоженное советское командование начало усиление обороны Главного Кавказского хребта.

29 августа немцы при поддержке минометов овладели Домбай-Ульгеном. 3 сентября Красная Армия начала контрнаступление. В ночь с 6 на 7 сентября полковник Кресс вынужден был отвести главные силы к перевалам Клухор и Нахар.

В середине октября в горах Абхазии выпал снег. Ведение боевых действий становилось затруднительным.

К началу 1943 года стратегическая обстановка на южном фасе советско-германского фронта благоприятствовала началу широкомасштабного контрнаступления Красной Армии. Удержание немцами перевалов Главного Кавказского хребта становилось бессмысленным. Армии вермахта грозило окружение и уничтожение. 14 января советская разведка не обнаружила противника на вершине Клухорского перевала и озера Клухор, где немцами было оставлено два склада с боеприпасами и продовольствием.

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия