ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?

Проблема сезона

Заместитель начальника Государственного управления РА по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия рассказал, что электроэнергии, которую Абхазия получает из России по перетоку, при нынешнем уровне энергопотребления хватит до 14 марта.

Даже если республике очень повезет с погодой, и теплая весна позволит резко сократить энергопотребление в марте, переток по самым примерным оценкам обойдется не менее чем в 400 млн руб.

По словам Кварчия, сейчас назвать окончательную сумму сложно: рыночные цены на электроэнергию периодически меняются, кроме того, пока не ясны возможные дополнительные объемы поставок. Однако некоторые цифры он все же привел.

«Ориентировочный диапазон за один киловатт – от двух до трех рублей. Конечная цена будет понятна, когда прекратится переток и будут произведены расчеты», – заявил Кварчия, напомнив, что общий объем поставок из России пока оговорен на уровне 200 миллионов киловатт-часов.

То есть в пересчете на рубли получается сумма от 400 до 600 миллионов рублей. Согласно подсчетам «Черноморэнерго», 200 миллионов киловатт-часов республике вряд ли будет достаточно.

Как объяснил Кварчия, сейчас российской электроэнергией обеспечивается практически половина территории Абхазии, оставшаяся часть подпитывается от ИнгурГЭС. С 1 по 10 февраля общий объем энергопотребления по республике превысил 90 миллионов киловатт-часов. Расход электроэнергии по перетоку за те же 10 дней превысил 46 миллионов киловатт-часов (4,6 миллиона киловатт-часов в сутки).

Исходя из этих цифр, в среднем один день перетока обходится Абхазии в 9,2 миллиона рублей, если брать нижнюю планку в два рубля за киловатт. Если считать по верхней границе в три рубля, выходит 13,8 миллионов рублей в сутки.

Переток электричества из России в Абхазию будет оплачиваться из средств Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики. Ее общий объем на 2020-2022 годы составляет 4,5 млрд руб.

Спутник-Абхазия

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия