О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ СТАРЫЕ ОЧЕРКИ

Наша история в слове

Новый Афон – одно из святых, исторических, особых мест не только для Абхазии, но христианского мира планеты.

Задолго до войны 1992-1993 гг. сюда специально приезжали тысячи туристов, отдыхающих, паломников. Потом, возвращаясь домой, они рассказывали всем о славной, красивой земле Новый Афон, которая становилась еще более притягательной, значимой и важной.

Неслучайно один из апостолов Христа, Симон Кананит, пройдя большой путь, остановился именно здесь, указанном Всевышним месте, чтобы совершить главную миссию для людей.

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Фондом Первого Президента Республики Абхазия недавно подготовлена и выпущена очередная историческая книга, которая более подробно рассказывает об Абхазии и Новоафонском монастыре. Оригинал для книги взят из личной библиотеки Первого Президента РА Владислава Григорьевича Ардзинба. Книга называется «Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь».

Немного истории. Содержимое этого труда собрал и составил Архимандрит Леонид (в миру Кавелин Лев Александрович), известный монах-ученый, археолог, книговед. Было это в XIX веке. В 1885 г. первые экземпляры книги вышли в московской типографии В.Рихтера.

Как известно, был такой период в истории, когда книги, даже с мало-мальским описанием религиозных мест, уничтожались, изымались. Были и тогда ученые, да и простые люди, которые, несмотря на строгость антирелигиозных новых законов, понимали, что исторические памятники слова так просто не должны исчезнуть. Их надо сохранить для потомков – истину, величие, чистоту, объяснение, понимание твоего предназначения на земле.

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Казалось, ну что можно еще узнать про Абхазию и его Ново-Афонский монастырь? Ведь столько написано и издано материалов.

Данная книга, пришедшая из глубины времени, воочию еще раз показывает, какое духовное направление было у населения Абхазии и какой особой землей она является.

Видно, как подробно и досконально изучил нашу историю и собрал факты Архиманрит Леонид. Его повествование полностью дает картину той Абхазии, которая переживала не лучшие времена своего развития. Тем не менее она развивалась, строилась своими силами, применяя при этом, как сказали бы сегодня, новые технологии.

Брали лучшее не стесняясь, поэтому и строили на века, а производили продукцию качественную, которую ценили «в других землях и за морем». Естественно, автор, монах-ученый подробно описывает место положения всех храмов в Абхазии, методы их строительства, благодатное отношение к ним населения и т.д.

Хорошо показано то время, когда абхазская церковь имела свою патриархию и была самостоятельной и независимой от других. Это было истинное величие расцвета духовного сознания всех живущих здесь.

Автор пишет: «Каждую неделю (!) пароход привозил богомольцев для посещения Новоафонской обители и монастыря Симона Кананита. В особые дни за раз прибывало более 500 человек. Добрая слава сеяла миссионерско-культурные знания для края».

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Книга читается на одном дыхании и весьма познавательна для широкого круга читателей.

Особая благодарность всем сотрудникам Фонда Первого Президента РА за подготовку такого необходимого издания, еще раз подтверждающего нашу глубокую и непростую историю, которая на приведенных достоверных фактах говорит: Абхазия была страной, государством и таковой остается сегодня.

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Тираж книги – 1000 экземпляров, продается в сети магазинов «Абхазкнига».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА