БЛАГОДАРНОСТЬ СОТРУДНИКУ «SUKHUM-BANK»

В последнее время много нареканий и недовольства вызывает работа банков и их сотрудников. Конечно, имеют место некоторые недочёты, как по объективным, так и субъективным причинам. Ведь там работают люди, а не машины. И у них могут быть ошибки. Однако есть там и работники, особые заслуги которых необходимо поощрять. Это мотивирует их к еще более высоким достижениям в процессе труда. Вот и я хочу выразить благодарность сотруднику коммерческого банка «Sukhum-Bank», эксперту кассовых операций Тамиле Хишба. Я являюсь клиентом этого банка и особо хочу отметить работу Тамилы. Мне часто приходится общаться по разным вопросам именно с этим кассиром. Всегда вежлива, внимательна, корректна, терпима, оперативно и доступно ответит на все интересующие вопросы. Общение с таким профессионалом как Тамила доставляет огромное удовольствие и вызывает только самые положительные эмоции. Тамила Хишба – знающий специалист, и всегда учтива к клиентам. Благодаря таким сотрудникам как она, хочется и в дальнейшем пользоваться услугами «Сухум-банка».

Вежливость, профессионализм, быстрота и качество обслуживания – главные критерии работы Тамилы Хишба.

Р.БАРГАНДЖИЯ

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: обществоАвтор: Р.БАРГАНДЖИЯ