В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года №1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:

1. ООО СП «АК-14» – ОГРН 114РА000185

2. ООО «ЭСКА - 2016» – ОГРН 116РА001055

3. ООО «Саид-2012» – ОГРН 112РА000582

4. ООО «ЛБЛ» – ОГРН 115РА 0002 79

5. ООО «Ирвис» – ОГРН 116РА 000834

7. ООО «Научно-производственное объединение «Табак Абхазии» – ОГРН 116РА000329

8. ООО «Цитрон» – ОГРН 107РА001629

9. СП «А-Накопия» (ООО) – ОГРН 106РА000151

10. ООО «Абхазинвест» – ОГРН 108РА000448

11. ООО СП «Окно - стройсервис» - ОГРН 109РА000129

12. ООО «Дайв центр» - ОГРН 108РА000939

13. Строительно-коммерческая фирма «Инал» (ООО) – ОГРН 107РА001949

14. ООО «ЯМАЛ-2009» – ОГРН 109РА000379

15. ООО «Маркет - групп» – ОГРН 109РА000223

16. ООО «Аиааира-2009» – ОГРН 109РА 000091

17. ООО СП «Азимут - Апсны - Риэлти» – ОГРН 108РА000844

18. ООО СП «Фора» – ОГРН 110РА001179

19. ООО СП «Инжир» – ОГРН 108РА 000 760

20. ООО СП «Ахуштаара» – ОГРН 109РА 000434

21. ООО СП «Лагуна плюс» – ОГРН 109РА000332

22. ООО «Николь- плюс» – ОГРН 108РА000871

23. ООО «Сириус - М» – ОГРН 108РА000936

24. ООО «Мега Люкс» – ОГРН 117РА000671

25. ООО «Бзыбь - 2007» – ОГРН 107РА000009

26. ООО «Аист» – ОГРН 110РА001171

27. ООО «Абхазско-Российская коммерческая компания» - ОГРН 110РА001152

28. ООО «Арсаул» – ОГРН 111РА 000552

29. Муниципальное сельскохозяйственное унитарное предприятие Гудаутского района «Ашыцра» – ОГРН 111РА000586

30. ООО СП «ИнКомСтрой - плюс» – ОГРН 111РА000767

31. ООО «Каве-де-Буксо 2010» – ОГРН 110РА000745

32. ООО «ПОЛИМЕР» – ОГРН 110РА000670

33. ООО «Эль-Уард и К0» – ОГРН 107РА000029

34. ООО «Сириус 2010» – ОГРН 110РА000551

35. ООО «ПетроСтрой» – ОГРН 110РА000366

36. ООО «Анакопия 2010» – ОГРН 110РА000148

37. ООО СП «Альфа» – ОГРН 108РА000556

38. ООО «ПКФ Стимул» – ОГРН 110РА 000412

39. ООО «Два Федора» – ОГРН 110РА000351

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Срок направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: обществоАвтор: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РА