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В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА
В соответствии со ст. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года №1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:
1. ООО СП «АК-14» – ОГРН 114РА000185
2. ООО «ЭСКА - 2016» – ОГРН 116РА001055
3. ООО «Саид-2012» – ОГРН 112РА000582
4. ООО «ЛБЛ» – ОГРН 115РА 0002 79
5. ООО «Ирвис» – ОГРН 116РА 000834
7. ООО «Научно-производственное объединение «Табак Абхазии» – ОГРН 116РА000329
8. ООО «Цитрон» – ОГРН 107РА001629
9. СП «А-Накопия» (ООО) – ОГРН 106РА000151
10. ООО «Абхазинвест» – ОГРН 108РА000448
11. ООО СП «Окно - стройсервис» - ОГРН 109РА000129
12. ООО «Дайв центр» - ОГРН 108РА000939
13. Строительно-коммерческая фирма «Инал» (ООО) – ОГРН 107РА001949
14. ООО «ЯМАЛ-2009» – ОГРН 109РА000379
15. ООО «Маркет - групп» – ОГРН 109РА000223
16. ООО «Аиааира-2009» – ОГРН 109РА 000091
17. ООО СП «Азимут - Апсны - Риэлти» – ОГРН 108РА000844
18. ООО СП «Фора» – ОГРН 110РА001179
19. ООО СП «Инжир» – ОГРН 108РА 000 760
20. ООО СП «Ахуштаара» – ОГРН 109РА 000434
21. ООО СП «Лагуна плюс» – ОГРН 109РА000332
22. ООО «Николь- плюс» – ОГРН 108РА000871
23. ООО «Сириус - М» – ОГРН 108РА000936
24. ООО «Мега Люкс» – ОГРН 117РА000671
25. ООО «Бзыбь - 2007» – ОГРН 107РА000009
26. ООО «Аист» – ОГРН 110РА001171
27. ООО «Абхазско-Российская коммерческая компания» - ОГРН 110РА001152
28. ООО «Арсаул» – ОГРН 111РА 000552
29. Муниципальное сельскохозяйственное унитарное предприятие Гудаутского района «Ашыцра» – ОГРН 111РА000586
30. ООО СП «ИнКомСтрой - плюс» – ОГРН 111РА000767
31. ООО «Каве-де-Буксо 2010» – ОГРН 110РА000745
32. ООО «ПОЛИМЕР» – ОГРН 110РА000670
33. ООО «Эль-Уард и К0» – ОГРН 107РА000029
34. ООО «Сириус 2010» – ОГРН 110РА000551
35. ООО «ПетроСтрой» – ОГРН 110РА000366
36. ООО «Анакопия 2010» – ОГРН 110РА000148
37. ООО СП «Альфа» – ОГРН 108РА000556
38. ООО «ПКФ Стимул» – ОГРН 110РА 000412
39. ООО «Два Федора» – ОГРН 110РА000351
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Срок направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.
Номер: 13
Выпуск: 3891
Рубрика: общество
Автор: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РА