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13.02.2020
Номер: 13
Выпуск: 3891
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Правительство Южной Осетии одобрило новую Госпрограмму духовно-нравственного воспитания молодежи.
Предыдущая программа была рассчитана на три года – с 2017-го по 2019-й, ее итоги подвели в конце прошлого года. В течение этих лет шла успешная реализация мероприятий, связанных с вопросами духовно-нравственного воспитания молодежи, развитием гражданственности и патриотизма, национальной культуры и искусства, формированием ценностного отношения к здоровому образу жизни, природе и окружающей среде.
Мероприятия новой программы направлены на развитие спорта, популяризацию физкультуры, детского творчества, национальной литературы, истории, в том числе истории Великой Отечественной войны.
Номер: 13
Выпуск: 3891
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс