ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Правительство Южной Осетии одобрило новую Госпрограмму духовно-нравственного воспитания молодежи.

Предыдущая программа была рассчитана на три года – с 2017-го по 2019-й, ее итоги подвели в конце прошлого года. В течение этих лет шла успешная реализация мероприятий, связанных с вопросами духовно-нравственного воспитания молодежи, развитием гражданственности и патриотизма, национальной культуры и искусства, формированием ценностного отношения к здоровому образу жизни, природе и окружающей среде.

Мероприятия новой программы направлены на развитие спорта, популяризацию физкультуры, детского творчества, национальной литературы, истории, в том числе истории Великой Отечественной войны.

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс