РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Шамба А. Л., Авидзба А.Х. и Акиртава Д. Ю., имевшего место 22 ноября 2019 года на набережной в Сухуме, органом предварительного расследования установлено лицо, причастное к совершению данных преступлений. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.

Как отмечается в сообщении, 11 февраля 2020 года следственным управлением Генеральной прокуратуры РА в Министерство внутренних дел РА направлено постановление об объявлении в розыск подозреваемого в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в составе банды, – уроженца с. Арасадзыхь Очамчырского района и жителя г. Сухума Бганба Беслана Тотовича, 1982 года рождения.

Ранее сообщалось, что прокуратурой г. Сухума по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. 2 декабря 2019 года в отношении Ахалая Дато Ревазовича, 15 декабря 2019 года в отношении Ахалая Демура Ревазовича и 6 января 2020 года в отношении Блабба Аслана Дауровича Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее постановлением следователя Чкадуа Эрик Юрьевич объявлен в розыск.

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: обществоАвтор: Генпрокуратура РА