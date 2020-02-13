Выборы-2020

«КТО-ТО ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО ГОРОДА»

И.о главы Администрации города Сухума Кан Кварчия выступил с заявлением, в котором сообщил, что принял решение не участвовать в избирательной кампании-2020.

«Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе.

Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя и до претендента на пост президента, сегодня должен сделать всё от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или как минимум не допустить его дальнейшего усиления.

Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы.

Обращаюсь ко всем, кто был готов поддержать меня: делайте свой осознанный выбор, который должен быть продиктован желанием мира, благополучия и гражданского согласия в Абхазии. Я также сделаю свой выбор 22 марта на избирательном участке.

А сегодня и мне, и всему коллективу Администрации города Сухума необходимо сосредоточиться на решении повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности нашего города».

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс