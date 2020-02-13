Выборы-2020

ПАРТИЯ «АКЗААРА» ВЫДВИНУЛА ЛЕОНИДА ДЗАПШБА КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

На съезде Республиканской политической партии «Акзаара» было принято решение выдвинуть на предстоящих президентских выборах кандидатуру председателя партии Леонида Дзапшба на пост президента Абхазии и на пост вице-президента – кандидатуру Виктора Хашба.

По словам В.Хашба, политическая программа Леонида Дзапшба провозглашает восстановление потерянной самобытности на основе Апсуара, создание национальной идеи, недопущение каких-либо взаимоотношений с грузинской стороной без предварительного заключения мира, подъем уровня жизни населения за счет искоренения коррупции и выстраивания правильной социальной политики в области кредитования малого и среднего бизнеса, подъем нравственности на основе поддержки государством религиозных конфессий, усиление государственной поддержки абхазского языка, воспитание молодежи в духе патриотизма и здорового образа жизни, развитие транспортной инфраструктуры (железнодорожных, автомобильных и авиасообщений), искоренение преступности, поддержку сельского хозяйства за счет поощрения экспорта и кредитования предпринимателей, усиление роли Совета старейшин, создание благоприятных условий для инвалидов и ветеранов войны, подготовку высококвалифицированных кадров во всех необходимых областях, формирование правительства народного доверия.

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс