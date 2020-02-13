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Всемирный день радио ежегодно отмечается 13 февраля

«Радио Абхазии впервые вышло в эфир 30 апреля 1932 года, оно играло идеологическую роль в формировании национального мировоззрения, – сказал поэт, общественный деятель Владимир Зантария. – Поэтому радио попало под волну сталинско-бериевских репрессий, оно было фактически закрыто. Там работали лучшие представители абхазской интеллигенции, кстати, в студию вместе с Самсоном Чанба приходил французский писатель Анри Барбюс, он написал прекрасные очерки об Абхазии», – подчеркнул Зантария.

Закрытие абхазского радио совпало с созданием «Абхазпереселенстроя», который занимался переселением этнических грузин на территорию Абхазии. Велась целенаправленная работа по уничтожению абхазского этноса.

В советское время дикторами абхазского радио были Николай Квициния, Анатолий Зухба, Иван Садзба, Алла Хинтба и многие другие.

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Совет Министров СССР издал приказ о преобразовании Сухумского государственного педагогического института имени Максима Горького в Абхазский государственный университет 13 февраля 1979 года.

Ситуация в Абхазии в 70-х годах прошлого века была сложной из-за того, что грузинские власти еще больше ужесточили свой режим в республике.

Грузия увеличила переселение грузинского населения в Абхазию. Дело дошло до того, что в республике оказалось в два с половиной раза больше грузин, нежели самих абхазов. Абхазский этнос оказывался обреченным, потому что эта ситуация позволяла в недалеком будущем растворить весь абхазский народ в грузинской среде.

В то время в руководстве Абхазии было много ставленников Грузии, через которых они проводили свою политику в республике. В этой ситуации абхазские интеллигенты Олег Дамения, Артур Аншба, Роман Чанба, Юрий Аргун и другие решили написать письмо руководству Советского Союза, в дальнейшем получившее название «Письмо 130-ти», которое вызвало настоящий переполох не только в Тбилиси, но и в Москве. В республику поспешили крупные чиновники. Когда стало ясно, что выйти из состава Грузии не удастся, согласились на предложения Москвы и Тбилиси. Было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию Абхазской АССР. Этот документ предполагал открытие Абхазского государственного университета, создание Абхазского телевидения, строительство морского порта, Дома печати.

Спутник-Абхазия

Номер: 13Выпуск: 3891Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия