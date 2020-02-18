НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭТНИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА АБХАЗСКОГО НАРОДА

Размышление на тему

(Окончание. Начало в № 11, 12)

В результате, к концу первого десятилетия в Абхазском театре сложились отличительные, присущие именно ему творческие особенности и склонность к героико-романтическому жанру при определённой скупости внешних актёрских проявлений в сочетании с жизненной правдой, внимание к бытовым и иным деталям. При этом природные вокально-хореографические способности абхазов придавали актёрской игре особые яркость, выразительность и зрелищность. Последняя особенно оказалась востребованной в годы Великой Отечественной войны, когда актёры Абхазского театра активно работали в составе фронтовых концертных бригад, выступали с концертами в военных госпиталях. К сожалению, почти сразу же по окончании Великой Отечественной войны для абхазского народа наступили тяжелые времена. Дело в том, что Сталин считал, что, в частности, абхазский язык и культура должны раствориться в более великих грузинских языке и культуре. Разумеется подобные мысли «отца всех народов» были приняты как руководство к действию. В Абхазии была развязана широкомасштабная кампания ко закрытию абхазских школ и других учебных заведений и переводу их на грузинский язык обучения; был прекращен выпуск книг и периодических изданий на абхазском языке, то есть абхазский язык фактически оказался под запретом. И лишь Абхазский театр в определённой мере оказался единственным абхазоязычным учреждением в Абхазии. Трудно сказать, исходя из каких соображений тогдашние власти не решились официально закрыть Абхазский театр, но выступать на стационарной сцене в Сухуме, Абхазскому театру было категорически запрещено. И тогда коллектив театра вспомнил старые добрые времена, освежил в памяти опыт четвертьвековой давности и вновь стал передвижным, стал играть спектакли в абхазских сёлах. Можно представить себе чувства людей, в пору гонений на всё абхазское слышащих родную речь, звучащую из уст актёров, и осознающих, что не всё ещё пропало, жив ещё абхазский театр, абхазский язык, абхазский народ. Безусловно, в этот период, приблизительно с 1948 по 1956 год, Абхазский театр оставался единственным носителем абхазского языка, «территорией этнического суверенитета» абхазского народа. Столь обнажено остро, в противостоянии с системой эта миссия абхазского театра проявилась именно в данный период.

Шестидесятые-восьмидесятые годы двадцатого столетия оказались для Абхазского театра наиболее благополучным временем советского периода. Обрели бесценный опыт актёры и режиссёры старшего поколения; пришли в театр специалисты, получившие блестящее образование в лучших театральных учебных заведениях СССР. Театр получил собственное, специально для него построенное здание. Заметно активизировалась гастрольная деятельность театра, принесшая ему известность далеко за пределами республики. Важнейшим импульсом для творческого роста стало приглашение театра в Москву, где его спектакли, проходившие на сцене театра Маяковского летом 1973 года, были восторженно приняты театральной общественностью. Именно тогда об Абхазском театре заговорили как об уникальном явлении театрального мира СССР. С Абхазским театром выразили желание работать ведущие театральные деятели Советского Союза и других государств. В свою очередь абхазские режиссёры стали получать приглашения в театрах Союза и зарубежья для постановки спектаклей.

Именно этот фундамент, заложенный в вышеозначенную эпоху, позволил сохраниться Абхазскому театру в печально известные 90-е годы и во время Отечественной войны на территории Абхазии и последовавшие затем политические, экономические и информационные санкции. Более того, при помощи и поддержке зарубежных друзей, прежде всего российских, Абхазскому театру удалось принять участие в ряде престижных международных театральных фестивалей и быть отмеченным их наградами, в том числе и высшего достоинства.

С обретением признания государственной независимости Республики Абхазия Российской Федерацией и рядом других стран перед Абхазским театром открылись новые возможности для творческого роста и совершенствования. В рамках комплексной программы содействия России социально-экономическому развитию Абхазии была осуществлена капитальная реконструкция здания Государственного абхазского драматического театра им. Самсона Чанба и оснащение его современным театральным оборудованием. Также при содействии Министерства культуры России группы абхазских студентов были направлены на обучение в Театральный институт имени Щукина и Санкт-Петербургский институт театра, музыки и кинематографии, по окончании которых они вернулись в театральную труппу и успешно работают. Открывшиеся возможности позволили Абхазскому театру значительно активизировать свою деятельность по пропаганде, популяризации абхазского театрального искусства, по сохранению и развитию абхазского языка, духовного наследия абхазского народа.

Не исключаю, что может возникнуть впечатление о неком стремлении Абхазского театра к своего рода «национальной изолированности». Это далеко не так. Абхазские режиссёры стояли во главе процесса создания русского театра в Абхазии. И сейчас охотно работают в нём. Актёры Абхазского театра заняты в спектаклях русского театра, а актёры русского театра, владеющие абхазским языком, заняты в постановках абхазского театра. Весьма показательно, что Государственный русский театр драмы Республики Абхазия носит имя Фазиля Искандера, творчество которого наиболее ярко отражает нерушимое единство двух культур – абхазской и русской.

Говоря о театре абхазском нельзя не отметить, что в последние годы образовалось еще два новых абхазских театральных коллектива: Государственный абхазский молодёжный театр и Государственный абхазский театр драмы и комедии города Ткуарчала имени народного артиста СССР Шараха Пачалия. Эти молодые театры пока в поисках своего творческого пути, своего лица. Но в работе своей они опираются на традиции Абхазского театра, являясь продолжателями его миссии, которая заключается в сохранении, защите абхазского языка, богатейших духовных и нравственных традиций абхазского народа.

В наше время, время «агрессивной глобализации», в том числе театральной, подобная миссия представляется очень значительной и очень нелёгкой. И Абхазский театр, воспринимая все новшества мирового театрального искусства, охраняет себя, охраняет своего зрителя, охраняет саму душу абхазского народа от того, что противоречит высочайшему морально-нравственному кодексу абхазов, тем самым способствуя обережению национальной, этнической самобытности народа в нашем бурном, изменчивом мире.

Б. Ш. ЧОЛАРИЯ, директор Государственного учреждения «Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир»

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: обществоАвтор: Б. Ш. ЧОЛАРИЯ, директор Государственного учреждения «Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир»