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СПОРТ 18.02.2020

СПОРТ

Даниил Харчилава занял первое место на первенстве Северо-Западного федерального округа РФ по вольной борьбе. Об этом сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

Другой борец из Абхазии – Ричи Сичинава, стал обладателем бронзовой награды. Абхазские спортсмены выступали в весовой категории до 65 кг.

Соревнования в Калининграде были отборочными на первенство России по вольной борьбе.

Харчилава и Сичинава тренируются и учатся в Калининграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.


Номер:  14
Выпуск:  3892
Рубрика:  спорт
Автор:  Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

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