СПОРТ

Даниил Харчилава занял первое место на первенстве Северо-Западного федерального округа РФ по вольной борьбе. Об этом сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

Другой борец из Абхазии – Ричи Сичинава, стал обладателем бронзовой награды. Абхазские спортсмены выступали в весовой категории до 65 кг.

Соревнования в Калининграде были отборочными на первенство России по вольной борьбе.

Харчилава и Сичинава тренируются и учатся в Калининграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту