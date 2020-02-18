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18.02.2020
Номер: 14
Выпуск: 3892
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
Даниил Харчилава занял первое место на первенстве Северо-Западного федерального округа РФ по вольной борьбе. Об этом сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
Другой борец из Абхазии – Ричи Сичинава, стал обладателем бронзовой награды. Абхазские спортсмены выступали в весовой категории до 65 кг.
Соревнования в Калининграде были отборочными на первенство России по вольной борьбе.
Харчилава и Сичинава тренируются и учатся в Калининграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.
Номер: 14
Выпуск: 3892
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту