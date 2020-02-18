СПОРТ

Соревнования, ставшие уже традиционными, ежегодно проводятся Краснодарской краевой организацией Общества «Динамо» совместно с Администрацией муниципального образования Староминский район и детским коллективом организации ВСК «Гвардеец».

Справка: Александр Масюк учился в Староминской средней школе №1, занимался в ВСК «Гвардеец». В 1993 году был призван на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, служил в первой роте 234-й гвардейского парашютно-десантного полка в г. Пскове в должности старшего стрелка. 28 декабря 1994 года рота, в которой проходил службу А. Масюк, получила боевую задачу блокировать три высоты у поселка Алхан-Кала Чеченской Республики. Выдвигаясь в заданный район, рота попала в засаду. За мужество, храбрость, отвагу и верность воинскому долгу при выполнении боевых задач гвардии рядовой А.Масюк посмертно награжден орденом Мужества.

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту