СПОРТ

В феврале в спортивном комплексе «Витязь» станицы Староминской Краснодарского края прошел XXV юбилейный традиционный краевой турнир по рукопашному бою среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов памяти Александра Масюка и сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного долга.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из девяти команд: ВСК «Витязь» (ст. Новоджерлиевская), ВСК «Гвардеец» (ст. Староминская), ВСК «Титан» (г. Краснодар), БК «Легион» (г. Краснодар), БК «Редут» (г. Приморско-Ахтарск), ВПО ФБР (г. Аксай, Ростовская область), сборная команда Республики Абхазия, ВСК «Медведь» и команда Белоглинского района.

В ярких поединках сошлись спортсмены в трех возрастных категориях 12–13, 14–15 и 16-17 лет.

Абхазию представляли три спортсмена, на счету которых одно золото, одно серебро и одна бронза.

Первое место занял Александр Гобечия в возрастной категории 12-13 лет в весовой категории 46 кг.

В возрастной категории 14-15 лет в весовой категории 55 кг второе место занял Эри Бжания, третье – Эдуард Маркарян. Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии и России Ваграм Алексанян.

Спортсмены были награждены кубками, грамотами и памятными призами.

Также команда Абхазии была награждена кубком от атамана Староминского районного казачьего общества В.В. Горба за участие в традиционном турнире по рукопашному бою памяти воинов староминчан.

Команда Абхазии благодарит за оказанную помощь председателя комитета по физической культуре и спорту Администрации г. Гагра Астамура Цишба, родителей спортсменов, Руслана Кондакчяна и Эдуарда Акопяна.

Сейчас спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы для участия в турнире по армейскому рукопашному бою, который пройдет 6 марта в г. Сочи.

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту