СПОРТ

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ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

В феврале 2020 года в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе проходил турнир по вольной борьбе, посвящённый 77-летию освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистких захватчиков. В турнире участвовало 230 спортсменов из всех регионов России (2006-2008г.р.), в том числе и спортсмены из Абхазии.

Воспитанники Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума заняли призовые места:

I место – Жиба Сандро (30 кг), I место – Допуа Даниель (28 кг), III место – Арлан Нестор (32 кг), III место – Кецба Кемал (22 кг)

Тренер команды: Берая Игорь, Хашба Миро.

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту