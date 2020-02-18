ГРУЗИНСКИЙ ПЛАН ВТОРЖЕНИЯ В АБХАЗИЮ

Опасения политиков подтверждают данные, полученные по каналам военной разведки. Как стало известно от источников в силовых структурах непризнанной республики, военное руководство Грузии отрапортовало о полной готовности к оккупации Абхазии, нанесению ударов по стратегическим узловым объектам, занятию плацдармов и диверсионным актам. Первый этап планируемой агрессии выльется в действия отрядов спецназначения, которым будет поставлена задача уничтожить силовых и гражданских абхазских министров, командиров отрядов и групп ополчения, милиционеров, депутатов и т.д. Такие задачи отрабатывались на недавних военных учениях в Грузии. По сути, грузинским коммандос, подготовленным американскими инструкторами, предстоит стать первым эшелоном наступающих войск.

Прокомментировать такой вариант развития событий попросили начальника Генштаба ВС Абхазии Анатолия Зайцева. «Действительно, мы располагаем некоторой информацией о планах вероятного противника, – рассказал он. – Диверсионные операции Грузии отрабатывались по планам подготовки инструкторов Пентагона. Расчет делается на то, что у нас выбьют все руководство, и у военных, ополченцев начнется паника. Грузинский спецназ должен подготовить плацдармы для высадки десантов на побережье с моря и серии ударов с суши».

Несмотря на то что Тбилиси наращивает группировку в Кодорском ущелье (по некоторым данным, там уже сосредоточено около 2,5 тыс. военных), основной удар в Абхазии ждут все-таки с юго-восточного направления – Зугдидского района. Именно оттуда и с моря стоит ожидать тотальной «зачистки» территории с помощью бронетехники. По правилам военной науки, для прорыва обороны наступающим необходимо иметь как минимум 80 орудийных стволов на километр фронта. Для массированного вторжения у грузинских военных артиллерии пока не достает. Но на условной линии грузино-абхазского противостояния есть свои особенности. Во-первых, в Гальском и Очамчирском районах у абхазов нет сплошной линии обороны, фронта в привычном понимании, а лишь узлы обороны – настоящие, запасные и ложные опорные пункты подразделений, которые предстоит оборонять. Во-вторых, еще в прошлом месяце разведывательные службы Абхазии зафиксировали переброску из внутренних районов Грузии новых партий артиллерии большого калибра – самоходных установок, минометов и установок залпового огня. Количество грузинских стволов неуклонно растет благодаря массированным закупкам оружия и боеприпасов по демпинговым ценам в странах бывшего Варшавского Договора. В какой-то момент в Тбилиси решат, что их огневая мощь сровняет с землей любой очаг сопротивления, и вот тогда будет отдана отмашка на вторжение. «Они будут стремиться создать сплошную огневую массу. Авиация будет наносить удары только по боевым подразделениям. По городам сначала бомбить не будут, а лишь разбрасывать листовки: «Уходите! Вы все равно будете уничтожены», – считает один из военных экспертов. – Так они покажут свою «гуманность», а заодно постараются минимизировать партизанское движение абхазов».

Сыграет свою роль и грузинская группировка в Кодорском ущелье. Кроме основной дороги, по которой можно выйти на морское побережье южнее Сухума за 2,5 часа, там есть еще немало троп, по которым, в принципе, можно вклиниться вглубь Абхазии.

Электронная газета www.utro.ru

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: политикаАвтор: Электронная газета www.utro.ru