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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РА СФОРМИРОВАНА
В Общественной палате Республики Абхазия 14 февраля состоялись выборы 11 представителей политических партий и общественных организаций.
По результатам выборов в состав Общественной палаты вошли: Рисмаг Аджинджал, Али Аншба, Надежда Венедиктова, Беслан Джопуа, Роман Качарава, Татьяна Кочий, Абессалом Кварчия, Людмила Лолуа, Темур Пипия, Юрий Попков, Изольда Хагба.
Экс-президент Рауль Хаджимба 5 ноября 2019 года подписал Указ об утверждении 13 членов Общественной палаты. 4 декабря того же года членами ОП были избраны еще 11 человек от городов и районов Абхазии.
Таким образом, состав Общественной палаты укомплектован полностью.
Общественная палата формируется из 35 граждан Республики Абхазия. Президент утверждает 13 членов Палаты. Также в нее входят еще 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений.
Номер: 14
Выпуск: 3892
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс