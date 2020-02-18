ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РА СФОРМИРОВАНА

В Общественной палате Республики Абхазия 14 февраля состоялись выборы 11 представителей политических партий и общественных организаций.

По результатам выборов в состав Общественной палаты вошли: Рисмаг Аджинджал, Али Аншба, Надежда Венедиктова, Беслан Джопуа, Роман Качарава, Татьяна Кочий, Абессалом Кварчия, Людмила Лолуа, Темур Пипия, Юрий Попков, Изольда Хагба.

Экс-президент Рауль Хаджимба 5 ноября 2019 года подписал Указ об утверждении 13 членов Общественной палаты. 4 декабря того же года членами ОП были избраны еще 11 человек от городов и районов Абхазии.

Таким образом, состав Общественной палаты укомплектован полностью.

Общественная палата формируется из 35 граждан Республики Абхазия. Президент утверждает 13 членов Палаты. Также в нее входят еще 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений.

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс