ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ

Актуальный вопрос

Известно, что процессы приватизации и в целом разгосударствления, которые происходят сегодня в Абхазии, весьма рискованные. Не секрет, что некоторые законы, принимаемые в нашей стране в этой сфере, мягко говоря, преждевременные и не всегда отвечают интересам большинства населения Абхазии. Например, законы «Об особой экономической зоне», «О приватизации республиканской и муниципальной собственности» и др.

Необходимо также отметить, что наше общество весьма болезненно воспринимает обогащение одних и обнищание других за счёт общенародного богатства. Тем более когда активными участниками раздела государственной собственности становятся иностранные граждане и иностранные бизнес-сообщества. В результате доля государственного сектора в экономике постоянно уменьшается, что противоречит требованиям 5-й статьи Конституции Республики Абхазия, которая гласит: «Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности её граждан».

В конечном итоге конкуренция между различными внутренними силами с участием иностранного капитала за передел народной собственности Республики Абхазия перманентно приводит к обострению политической ситуации в стране. А конфронтация внутри Абхазии отвечает интересам различных внешних сил, поставивших цель – путём разрушения государственности Абхазии присвоить её территорию и богатства.

Нет сомнения, что с переделом общенародной собственности во многом связаны и те искусственно созданные сложные современные этнодемографические процессы, которые способны ослабить абхазский этнос. Чем слабее абхазский народ, тем легче овладеть ресурсами его Родины.

В нашем сообщении основное внимание будет уделено вопросам иммиграции и сохранения этнической идентичности абхазского народа в условиях строительства современного государства.

Общеизвестно, что государство состоит из двух базовых компонентов – народа и территории. От численности народонаселения, его политической и нравственно-культурной ориентации зависит настоящее и будущее страны.

При выработке и проведении политики формирования и функционирования стабильно развивающегося народонаселения Абхазии необходимо опираться на законы общественного развития, уроки исторического прошлого и на современные этнодемографические процессы.

Абхазский народ – один из древнейших народов Кавказа, имеющий многовековую традицию государственности, прошёл сложный путь этнической истории. Массовая депортация в Османскую империю в XIX веке, тотальная колонизация страны, ассимиляционные процессы, политические репрессии, грузино-абхазская война (1992 – 1993 гг.), диверсионно-террористические акции спецслужб Грузии, экономическая блокада нанесли невосполнимый урон генофонду коренного народа Абхазии. За это время абхазский этнос неоднократно становился жертвой политики геноцида, что зафиксировано в соответствующих официальных документах Парламента Республики Абхазия.

Уместно вспомнить, что мы, ныне здравствующие в Абхазии абхазы, являемся в основном потомками примерно 10% от того многочисленного абхазского народа, который остался на родине после массовой депортации, физического и этнокультурного истребления в XIX – XX вв.

Выстраданный многими поколениями абхазов курс восстановления государственной независимости, её признание Российской Федерацией и некоторыми другими странами – членами ООН создают благодатный политико-правовой фон для возрождения абхазов. Республика Абхазия – единственное государство на земле, которое обязано воссоединить и возродить абхазский народ. Именно в этом и заключается основной смысл функционирования Абхазского государства.

Однако на практике ситуация гораздо сложнее. Ибо отсутствие соответствующей защитной государственной программы и проведение практических мер в этой сфере, этнические и глобализационные процессы угрожают дальнейшему существованию нашего народа и государства.

Научно доказано, что первостепенным условием для полноценного функционирования этноса является его компактное проживание. На сегодняшний день абхазы разбросаны по всему миру, основная часть зарубежной диаспоры проживает в Турецкой Республике. Происходящие в последнее время урбанизационные процессы и эмиграция в Западную Европу оказывают отрицательное воздействие на сохранение этнической идентичности зарубежных абхазов.

Не лучше обстоят дела и на родине. Несмотря на то что большинство грузинского населения, принимавшее участие в геноциде абхазов в годы войны (1992 – 1993 гг.), добровольно вернулась на историческую родину – в Грузию, будущее коренного этноса Абхазии вновь вызывает озабоченность. По данным переписи населения Абхазии 2011 года, общее количество абхазов достигало 122 тыс. человек, что составляло около половины от общего количества населения страны. Однако их удельный вес из восьми административных единиц только лишь в трёх (Гудаутский и Очамчырский районы и г. Сухум) превышал 50%-ный барьер, а в Галском районе численность абхазов не достигает и 1%.

Отсутствие же компактного проживания этноса приводит к разрушению эндогамности брака внутри этноса, утере родного языка, самобытной культуры, национального самосознания. В мировой истории немало фактов, когда в результате массового перенаселения и этнического слияния стирались с лица земли целые народы, государства и цивилизации, а на их месте возникали новые народы и государства.

За последнее время в результате иммиграции удельный вес коренного населения страны вновь стал уменьшаться. Уменьшается также удельный вес абхазов и среди граждан Абхазии за счёт натурализации иностранцев. Правда, в 2014 г. решением Парламента страны были аннулированы незаконно выданные гражданам Грузии более 26 тыс. паспортов Республики Абхазия, в результате была предотвращена угроза распространения юрисдикции вражеского государства на территорию Абхазии. Однако натурализация иностранных граждан вновь продолжается. Кроме того, определённые силы временами лоббируют в Парламенте Абхазии законопроекты об отчуждении иностранцам жилого фонда и о двойном гражданстве, которые также направлены на радикальное изменение этнической структуры страны в ущерб абхазского народа.

Все это противоречит 2-й статье Конституции Республики Абхазия, где сказано: «Народовластие – основа государственной власти в Республике Абхазия». Перенаселение Абхазии иностранными гражданами (пусть и с абхазскими паспортами), лишает абхазский народ политической воли самостоятельного государственного и этнокультурного развития.

Грузино-абхазская война и участие в ней многотысячной «пятой колонны» на стороне оккупационных войск Грузии (по неполным данным, их было более 20 тыс. чел.), лишнее свидетельство того, что будущее народа и государства непосредственно зависит от политической и моральной благонадёжности всех граждан и жителей страны. Для справки: из общего количества погибших граждан Абхазии за Свободу и Независимость Апсны, около 85% составляли этнические абхазы. Тогда абхазов было чуть больше 17% от всего населения Республики. Подобных примеров история не знает.

Чтобы оберегать абхазскую нацию и этнические группы Абхазии от новых военно-политических потрясений, необходимо умножить количество благонадёжных граждан-патриотов Апсны. Для этого – широко использовать как внутренние ресурсы, так и репатриацию соотечественников.

Оказание материально-финансовой помощи государства молодым и многодетным семьям, морально-психологическая поддержка института семьи и широкая пропаганда её решающей роли в воспроизводстве этноса и воспитании молодого поколения создаст надёжный фундамент для умножения численного состава государствообразующего народа Абхазии, улучшения компактности его расселения, избежания этнической ассимиляции, укрепления государственной безопасности страны.

Параллельно с внутренними ресурсами для увеличения удельного веса абхазов в Абхазии и спасения этноса от неминуемой этнической ассимиляции, как на родине, так и за рубежом, необходимо радикально изменить политику к проблеме возвращения абхазов на историческую родину. Для этого – признать репатриацию главной национальной идеей государства, принять долгосрочную Государственную программу по интенсивной репатриации.

Всякая пропаганда о нежелательности и невозможности массовой репатриации абхазов, тем более, создание различных искусственных барьеров по возвращению потомков беженцев XIX столетия на историческую родину, есть антиабхазские деяния и должны быть пресечены властями Абхазии. В этой связи предлагаю внести соответствующие изменения и дополнения в уголовное и гражданское законодательства Республики Абхазия.

Власти Абхазии обязаны также пресечь факты фальсификации истории, культуры и традиции абхазского народа, оскорбления чести и достоинства абхазов, искусственного разделения их по политическим и конфессиональным признакам, направленных также на разрушение национального самосознания народа и растворения его в составе другого этнокультурного мира.

В целях избавления абхазского народа от очередного национального бедствия, вызванного массовой иммиграцией, и для обеспечения защиты конституционного строя, безопасности и общественного порядка, считаю необходимым, на основании Конституции Республики Абхазия (часть II ст. 35), принять закон о временном приостановлении выдачи гражданства Республики Абхазия и вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Мы, граждане Абхазии, обязаны помнить, что от репатриации и воссоединения абхазского народа, от нашей верности Конституции и законам страны, от почитания традиций наших предков зависят укрепление стабильности и поднятие авторитета нашего государства, его дальнейшее признание другими странами мира. Сильное, развивающееся Абхазское государство – это гарантия безопасности и благосостояния всех граждан Апсны.

Мы должны помнить, что Абхазия принадлежит не только отдельным политическим или общественным организациям, даже не только нынешнему поколению граждан страны, но и нашим великим предкам и грядущим поколениям.

Т. АЧУГБА, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик АНА

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: политикаАвтор: Т. АЧУГБА, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик АНА