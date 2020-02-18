ИНАЛ АРДЗИНБА: МОЛОДЕЖЬ – ГЛАВНЫЙ ДРАЙВЕР СТРАНЫ

На площадке АГТРК состоялась пресс-конференция действительного государственного советника России Инала Ардзинба.

Рассказывая о деятельности социальной платформы «Будущее Абхазии», координатором которой он является, Ардзинба отметил, что для нашей страны, для будущего Абхазии это очень важно. «Деятельность социальной платформы сводится к трем ключевым направлениям: конкурс «Гордость Абхазии», школа молодых предпринимателей и стажировка в Москве. Конкурс может стать социальным лифтом для молодых управленцев, помочь выявить и поддержать молодых, честных и компетентных лидеров. Что касается школы молодых предпринимателей, то у нас молодежь стремится не только к госуправлению, но и к тому, чтобы выражать свою инициативу, заниматься бизнесом. А третье направление – стажировка для наших молодых людей в Москве. Планируем систематизировать работу, чтобы она была более понятной и плановой. Проследим за тем, чтобы конкурс прошел честно, абсолютно прозрачно и открыто. Конкурс должен проходить в три этапа – тестирование, собеседование и управленческие игры, в том числе онлайн-голосование. Каждый житель Абхазии сможет отдать свой голос за человека, которого считает наиболее достойным. В результате победители будут рекомендованы к работе в органах государственной власти Абхазии и получат наставников. Название конкурса было выбрано не случайно. «Гордость Абхазии» – это молодежь, и она должна быть главным драйвером нашей страны», – сказал И.Ардзинба.

На вопрос газеты «Республика Абхазия» о возможных путях развития экономики Абхазии Инал Ардзинба ответил: «С точки зрения экономического развития ключевая возможность – это создание компактных производств. Если посмотреть на структуру нашей экономики, то подавляющую часть товаров и средств производства мы импортируем. Нам пока не удалось создать внутреннюю производственную систему. Необходимо привлекать инвестиции и выстраивать кредитные линии. Кроме того, я считаю, что нужны кредитные ресурсы. Это позволило бы создать компактные производства для экономического развития, увеличить число рабочих мест».

О своих политических взглядах и поддержке того или иного кандидата в президенты РА на предстоящих выборах молодой политик ответил так: «Программу развития Абхазии я действительно обсуждал и обсуждаю с самым широким кругом людей и считаю, что очень важно говорить с людьми, которые хотят что-то сделать, привнести конструктив, это нормальная практика. Не надо зацикливаться на личностях, надо говорить об идеях и программах развития. Наши выборы должны проходить честно, и мы должны быть приучены к этому. А самое главное сейчас – это программа развития. Что касается меня, то самое главное мое желание – приносить максимальную пользу в том формате, в котором я могу это делать»

Эта пресс-конференция была анонсирована в социальных сетях, и пользователи прислали свои вопросы молодому политику. В частности, их интересовал вопрос, ведет ли Инал Ардзинба работу по присоединению Абхазии к России. На этот вопрос он ответил так: «Я думаю, что это говорят люди, которые не знают, кто я, откуда я, где мои корни. Все мои старшие защищали независимость Абхазии, мой дядя Ака Ардзинба, Герой Абхазии, командовал операцией по освобождению Сухума. И сегодня, где бы я ни находился, где бы ни работал, я всегда защищаю свою страну и не забываю о своем народе».

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА