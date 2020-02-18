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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД 18.02.2020

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД

Генеральной прокуратурой Республики Абхазия завершено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на сотрудников Ткуарчалской районной больницы, в результате которого преступники завладели денежными средствами, предназначенными для выплаты заработной платы.

14 февраля 2020 года утверждено обвинительное заключение и дело направлено по подсудности в Ткуарчалский районный суд для его рассмотрения по существу. Все четверо обвиняемых содержатся под стражей.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА


Номер:  14
Выпуск:  3892
Рубрика:  политика
Автор:  Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА

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