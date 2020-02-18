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18.02.2020
Номер: 14
Выпуск: 3892
Рубрика: политика
Автор: Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
Генеральной прокуратурой Республики Абхазия завершено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на сотрудников Ткуарчалской районной больницы, в результате которого преступники завладели денежными средствами, предназначенными для выплаты заработной платы.
14 февраля 2020 года утверждено обвинительное заключение и дело направлено по подсудности в Ткуарчалский районный суд для его рассмотрения по существу. Все четверо обвиняемых содержатся под стражей.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА
Номер: 14
Выпуск: 3892
Рубрика: политика
Автор: Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА