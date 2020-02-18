ДАТА В НАШЕЙ ИСТОРИИ

Совместное заявление руководства, общественно-политических и общественных организаций Республики Абхазия

Наша страна вновь оказалась перед лицом серьезной военной угрозы. Грузинские власти никогда не отказывались от намерений силового разрешения проблемы взаимоотношений с Абхазией и всегда проводили агрессивную политику, направленную на подавление неотъемлемого права нашего народа на независимость.

В последнее время Грузия активно наращивает при поддержке своих союзников военную мощь, приобретает в огромном количестве тяжелое вооружение, совершенствует и увеличивает состав военно-морского флота и военно-воздушных сил. С помощью военные специалистов из США и Турции идет подготовка грузинских вооруженных формирований по стандартам НАТО. За прошедшие два года военный бюджет Грузии вырос в десятки раз, и к настоящему времени достигает порядка 400 миллионов долларов.

Это свидетельствует о том, что грузинские власти делают ставку на применение военной силы в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Грузия открыто заявила о своем намерении вывести российские миротворческие силы из Южной Осетии и зоны грузино-абхазского конфликта. По существу, она уже приступила к поэтапному разрушению всех международных механизмов, обеспечивающих сохранение мира и условия для разрешения проблем, порожденных конфликтом. В Галский район вновь стали забрасываться грузинские террористические формирования, которые совершают диверсии и преступления в отношении органов власти Абхазии, российских миротворцев и мирного населения; наращивается военное присутствие Грузии в Кодорском ущелье.

Кроме того, возможность признания в ближайшей перспективе независимости Косово может создать международно-правовой прецедент для Абхазии и Южной Осетии. Поэтому грузинское руководство будет пытаться до признания независимости Косово изменить ситуацию в свою пользу силовым путем.

С учетом складывающейся ситуации Абхазия предпринимает активные усилия для предотвращения военной угрозы дипломатическими средствами. Вместе с тем принимаются меры и по укреплению системы безопасности, уровень которой за последние годы серьезно вырос. Наш народ готов к отражению возможной военной агрессии Грузии.

Руководство Республики, общественно-политические и общественные организации страны заявляют об активизации совместной работы, направленной на укрепление обороноспособности государства и защиту его независимости.

Мы убеждены, что в ответственный момент Абхазия не останется в одиночестве, и обращаемся к руководству России принять все возможные меры для обеспечения и сохранения мира и безопасности с учетом того, что граждане Абхазии в своем подавляющем большинстве являются одновременно и гражданами России. Мы призываем партии и общественные организации России к солидарности со своими согражданами из Абхазии и Южной Осетии, предпринять все меры для предотвращения угрозы возобновления войны, способной разрушить мир и стабильность в Кавказском регионе.

Мы уверены, что братские народы Северного Кавказа и Юга России, казачество и многочисленная абхазская диаспора в случае начала военных действий встанут вместе с народом Абхазии, как это было во время Отечественной войны 1992-93 годов.

Мы надеемся, что мировое сообщество, ООН, Группа друзей Генерального Секретаря ООН и другие международные организации, вовлеченные в урегулирование грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского конфликтов, сделают все возможное для пресечения агрессивных планов грузинского руководства и неукоснительного выполнения Грузией международно-правовых обязательств по сохранению мира.

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: политикаАвтор: Совместное заявление руководства, общественно-политических и общественных организаций Республики Абхазия