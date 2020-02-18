ИНФОРМАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АБХАЗИИ

В связи с большим количеством желающих обменять заграничные паспорта гражданина России сроком действия 5 лет хотели бы сообщить следующее.

С 10 февраля консульский отдел Посольства РФ принимает граждан по предварительной записи. Эта мера направлена на то, чтобы избежать очередей, обеспечив возможность гарантированной подачи анкеты в день обращения. Лица с истекающим сроком действия паспорта записываются на прием в приоритетном порядке.

Прием заявлений на оформление паспорта в консульском отделе ведется по рабочим дням с 9 до 13 ч. Выдача готовых паспортов производится с 14 до 18 ч. (по пятницам с 14 до 16 ч. 45 мин.).

Просьба обратить внимание, что прием анкет на оформление биометрических паспортов сроком действия 10 лет осуществляется в те же дни без предварительной записи.

Следует также учитывать, что консульский отдел не только оформляет загранпаспорта, но и оказывает такие востребованные услуги, как принятие в российское гражданство, легализация документов, оформление записей актов гражданского состояния, предоставление различных справок и выдача виз иностранным гражданам. По этой причине анкеты на новый паспорт могут быть приняты не более чем у 100 человек в день. В настоящее время Посольством принимаются меры по увеличению пропускной способности консульского отдела.

Во избежание стрессовых ситуаций рекомендуем заблаговременно подавать заявление об обмене заграничного паспорта как минимум за 4 месяца до истечения срока его действия.

Рассчитываем на ваше понимание.

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: политикаАвтор: Консульский отдел Посольства РФ