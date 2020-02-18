В АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ АБХАЗИИ

В Доме культуры Гулрыпшского района состоялся отчетно-выборный съезд Армянской общины Абхазии с участием 200 делегатов из городов и районов республики.

Руководил работой съезда Хачик Минасян.

В повестке дня было два основных вопроса: отчет о проделанной работе за 3 года и выборы председателя организации.

Председатель совета Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян, выступивший с отчетным докладом, заявил, что Армянская община Абхазии – это общественная организация, которая занимается вопросами сохранения языка, культуры, обычаев, традиций армян.

На сегодняшний день в республике функционируют 24 государственные армянские школы. Армянская община обеспечивает школы учебниками, пособиями, платит за обучение студентов армянского отделения педагогического факультета Абхазского госуниверситета, оказывает посильную помощь малоимущим семьям.

«Отрадно отметить, что учащиеся армянских школ становятся победителями районных и республиканских олимпиад по абхазскому языку, это очень важно. Молодежь должна знать государственный язык. Это нужно прежде всего ей», – отметил Г.Трапизонян.

На съезде выступил глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.

По итогам съезда делегаты одобрили представленный отчет и единогласно избрали Героя Абхазии Галуста Трапизоняна председателем совета Армянской общины Республики Абхазия.

В работе съезда приняли участие депутаты Парламента – Народного Собрания РА, представители общественных организаций, делегация Союза армян России города Сочи.

Номер: 14Выпуск: 3892Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия