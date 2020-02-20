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20.02.2020
Номер: 15
Выпуск: 3893
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ДИАЛОГ КУЛЬТУР
Государственная хоровая капелла Абхазии выступила на XIII Зимнем международном фестивале искусств в Сочи с хоровой оперой «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском».
Не первый год деятели культуры Абхазии участвуют в этом фестивале, который способствует развитию единого культурного пространства, создает условия для активного профессионального общения.
Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета традиционно собирает в Сочи ведущих мировых звёзд классического и современного искусства.
Номер: 15
Выпуск: 3893
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс