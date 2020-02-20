ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Государственная хоровая капелла Абхазии выступила на XIII Зимнем международном фестивале искусств в Сочи с хоровой оперой «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском».

Не первый год деятели культуры Абхазии участвуют в этом фестивале, который способствует развитию единого культурного пространства, создает условия для активного профессионального общения.

Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета традиционно собирает в Сочи ведущих мировых звёзд классического и современного искусства.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс