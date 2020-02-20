ГДЕ, КАК, А ГЛАВНОЕ – СТОИТ ЛИ НОСИТЬ МАСКИ?

Осторожно: грипп и вирус

Сезон простуды и гриппа уже начался и продлится где-то до марта. Для Абхазии ОРВ, ОРЗ, грипп – обычное явление для зимы, и говорить об эпидемии, к счастью, не приходится. А вот в некоторых странах, особенно в Китае, где свирепствует недавно выявленный штамм вируса под названием коронавирус, ситуация катастрофична. Десятки тысяч заболевших, более 400 умерших. Ситуацию усугубляет тот факт, что штамм не изучен и вакцины от него нет. Нам остается надеяться, что этот вирус обойдет Абхазию стороной. Однако заразиться простым гриппом или ОРВИ тоже никому не хочется. В периоды гриппа и простуды люди начинают массово скупать медицинские маски. Большинство уверено, что маска является своеобразным барьером, ведь вирусы передаются воздушно-капельным путем, а вдыхает человек именно через маску, в которой вроде как задерживаются болезнетворные микроорганизмы. Так ли это на самом деле? Какие из масок более эффективные и как к ним относятся наши граждане, читайте в нашем материале.

Всемирная организация здравоохранения одобряет ношение одноразовых медицинских масок. На официальном сайте ВОЗ указано, что ношение масок может ограничить распространение респираторных вирусных инфекций. Напомним, что к таким инфекциям относятся и ОРВИ, грипп и коронавирус нового типа. Однако специалисты ВОЗ и российские эксперты уточняют, что степень защиты, которую дает медицинская маска здоровым людям, относительно невысока. «Маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса. Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса и может снизить количество вируса, попадающего от больного в организм не зараженного человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним», – говорится на сайте ВОЗ.

По данным ВОЗ, наиболее эффективны три разновидности масок: Мельтбулан (в широкой продаже в Абхазии) – состоит из трех-четырех слоев фильтрующих и водоотталкивающих материалов. Главный минус традиционных масок – довольно большая зона, где нет плотного прилегания к лицу. Из-за этого немалая часть воздуха попадает в органы дыхания в обход маски.

Марлевая маска – в основном применяется врачами при проведении медицинских манипуляций. Для защиты от вирусов не столь эффективная, так как быстро промокает, а, соответственно, притягивает микробы.

Анатомическая маска-респиратор на сегодняшний день считается самой лучшей. В Японии, Китае и других зарубежных странах уже широко вошли в практику анатомические одноразовые маски. Они изготавливаются по форме лица, за счет этого лучше прилегают и пропускают меньше нефильтрованного воздуха. Однако на момент подготовки этого материала мне не удалось найти в продаже такие маски. «Их никогда и не было у нас в продаже», – отвечали мне в аптеках.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев в интервью газете «Комсомольская правда» отметил, что ношение респираторов может быть оправданно в условиях повышенной опасности, как например нынешняя ситуация в Китае, где большое население, и больные коронавирусной инфекцией нового типа уже есть в каждом регионе. «Для профилактики простуд, гриппа использовать респираторы – перебор. Тем более, что у этих изделий есть серьезный минус. Они ощутимо затрудняют дыхание и поэтому могут быть противопоказаны людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми болезнями», – сказал профессор.

Когда и как носить маски?

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ВОЗ, маску следует носить в закрытых помещениях, где повышен риск заражения гриппом, ОРВИ: аэропорты, поликлиники, больницы. А также любые помещения, где рядом (на расстоянии 1 - 2 метров) есть чихающие, кашляющие люди. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками. Менять маску необходимо каждые два часа. На улице маску носить не надо.

В Абхазии постепенно ношение масок вошло в привычку. Если лет десять назад людей с медицинскими масками можно было увидеть в больницах, то сейчас практически каждый третий носит ее в различных местах: в городе, на рынке, в парке и т.д. Однако не все граждане ее надевают. Некоторые смущаются в ней ходить: «Я знаю, что маску необходимо носить сейчас, так как много людей, заболевших гриппом. В общественном транспорте многие кашляют, чихают. Но мне как-то некомфортно ходить с маской на лице. Во времена моей молодости маски никто не носил. Вот и я не могу себя заставить», – говорит моя знакомая Лаура Тания.

А ее дочь Сарика Цвижба регулярно носит маску. «Я даже не думаю о том, красиво или нет она смотрится на мне. Я знаю, что в пик гриппа она спасает от вирусов. Я учусь в университете. Мы не можем пропускать занятия. Многие приходят простуженными. А мне болеть не хочется, вот я и ношу маску», – говорит она.

Носить маски или нет – выбор каждого. Но если они хоть немного, но могут защитить от вирусов, то выбор, мне кажется, должен быть в сторону главного – здоровья.

Подборку подготовила Мадина ЧАГАВА

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА