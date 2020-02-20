В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ

12 февраля на заседании президиума Академии наук Абхазии принято решение выдвинуть на соискание Государственной премии в области науки имени Г. А. Дзидзария «Избранные труды» известного ученого, доктора филологических наук, профессора, академика Академии наук Абхазии Ш. Х.Салакая.

Президиум принял решение и о ежегодных поощрениях ученым научных учреждений и аспирантам АНА.

В соответствии с решением сотрудник научного учреждения АНА, подготовивший и опубликовавший в течение года в ведущих научных изданиях статей больше, чем его коллеги, будет премирован. Сумма поощрительной премии – 20 тысяч рублей.

Финансирование будет производиться из внебюджетных средств президиума АНА. Ежегодных поощрительных премий предусмотрено три – по числу отделений АНА.

По такому же принципу будут поощрены ученые научных учреждений АНА, принявшие участие в большем количестве научных конференций – как в Абхазии, так и за ее пределами. Поощрительная премия также составит 20 тысяч рублей, и посоревноваться за нее смогут ученые по каждому из трех отделений Академии, то есть премий тоже три.

И, наконец, поощрение в размере 10 тысяч рублей ежегодно в рамках каждого отделения системы АНА будет вручено самому успешному, самому активному аспиранту.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА