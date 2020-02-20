ЦСЭИ провел круглый стол

14 февраля в отеле «Атриум-Виктория» Центр социально-экономических исследований Абхазии (ЦСЭИ) провел круглый стол на тему: «Абхазия-2020: пошаговые действия по выходу из кризиса». С основными докладами выступили директор ЦСЭИ Олег Дамения («План пошаговых действий-2020 г.») и экономист ЦСЭИ Илона Мирцхулава («Стратегическое планирование как инструмент социально-экономического развития Абхазии»).

В своем докладе Илона Мирцхулава отметила, что социально-экономическая система республики пребывает в состоянии кризиса, выходом из которого может стать стратегическое планирование. «Планирование экономического развития Абхазии является обязательным инструментом экономической политики, необходимость которого была нормативно закреплена еще в 2000 году в Законе «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Абхазия». В соответствии с этим Законом была разработана Стратегия социально-экономического развития до 2025 года, в рамках которой экс-президентом РА Раулем Хаджимба было дано распоряжение Кабинету Министров создать Программу социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Это распоряжение не было выполнено. Стратегия была отложена в дальний ящик, что говорит о недопонимании цели принятия подобных документов, определяющих вектор развития той или иной сферы или территории», – сказала Мирцхулава, подчеркнув, что ситуацию можно переломить, следуя Стратегии и разработав среднесрочную программу развития.

О том, что страна находится в кризисе, говорил и Олег Дамения. «Кризис – это не сугубо абхазское явление, весь мир находится в кризисе», – подчеркнул он. Ученый выделил три признака кризиса: разрушение структурной организации общества; резкое снижение жизнеспособности общества; деформация социальной идентичности базовой личности и распад общества.

Дамения считает, что следующий глава государства должен создать две рабочие группы: одну по подготовке предложений о конституционных поправках, вторую – по разработке государственной программы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. «Несмотря на то что эта Стратегия пять лет лежит под сукном, она до 2025 года работает», – подчеркнул он.

Затем Дамения перешел к вопросу политической системы Абхазии. «Согласно предложенному проекту наш Парламент избирает из своего состава президента и главу правительства. Один раз в пять лет проводятся выборы в законодательный орган и в органы местного самоуправления. Председатель правительства отвечает за исполнение государственной программы социально-экономического развития. Президент оказывается не единоличным правителем. Он зависит от Парламента, но и Парламент зависит от президента. Может возникнуть парламентский кризис. Но президент имеет право распустить Парламент. Что касается председателя Кабинета Министров, то он тоже отвечает перед Парламентом. Парламент имеет право контролировать, как Кабинет Министров выполняет государственную программу, но и председатель Кабинета Министров тоже имеет право требовать от Парламента внеочередного заседания для обсуждения того или иного вопроса», – пояснил Олег Дамения.

Говоря о политических партиях, он сказал: «Сегодня в Китае одна партия, но он от этого не страдает, напротив, довольно успешно развивается. Нам нужны, конечно, партии, но не более двух, где идет процесс отбора нужных людей для государственных органов власти и управления».

На круглом столе выступали: ректор СОИ Валерий Кварчия, депутат Сухумского городского собрания Астамур Какалия, социолог, преподаватель АГУ Дмитрий Адлейба и другие.

Участники круглого стола приняли заявление, в котором указывались все аспекты, высказанные в ходе выступлений.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА