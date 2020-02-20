ИСТИННОЕ МИЛОСЕРДИЕ

12 февраля состоялась юбилейная пресс-конференция, посвящённая 5-летию общественной организации «Международный фонд Апсны».

С приветственной речью к гостям обратился президент Фонда Сенер Гогуа:

– Наша организация была создана для того, чтобы помогать нуждающимся и попытаться решить хоть часть проблем, с которыми сталкивается наше общество. За пять лет сделано немало. Оказана помощь сотням малоимущим. Около четырех тысяч новорожденных Абхазии получили от нас подарки в рамках проекта «Мать и дитя». 20 детей с диагнозом ДЦП были прооперированы и получили необходимое лечение. Проведено около десяти круглых столов, конференций и международных форумов по социально-экономической тематике и развитию международных связей. Мы осуществили десятки международных визитов и контактов. В рамках наших восьми постоянных проектов мы создавали компьютерные классы и помогали школьникам, лечили больных и приобщали детей к культуре и истории своей страны, патриотизму и любви к Родине. Самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах.

Истинное милосердие – это желание приносить пользу другим людям, не думая о вознаграждении. Именно так относится к своему делу Сенер Гогуа. Потомок абхазских махаджиров из Турции, ставший известным политиком и предпринимателем в Абхазии, сегодня возглавляет «Международный фонд Апсны». Его жизнь связана с двумя странами: Турцией, в которой он родился в 1971 году, и Абхазией – его исторической Родиной, на которую он вернулся через 20 лет. С раннего детства Сенера воспитывали в абхазских традициях, прививая ему любовь к абхазской земле, её народу, истории, культуре и языку. Несмотря на то что его семья жила вдали от Родины, в ней не были утрачены абхазские моральные и нравственные ценности. Так зародилась самая главная мечта Сенера – мечта вернуться на свою историческую Родину. И она сбылась. В Абхазию вернулся достойный сын Отечества, гражданин, патриот.

ОО «Международный фонд Апсны» была создана ровно пять лет назад учредителями: Сенером Гогуа, ДауромАршба, Славой Сакания, Октаем Чкотуа, Максимом Гвинджия, Асидой Инапшба, СырмойАшуба, Роином Агрба, Бесланом Квициния, Астамуром Логуа, Юлией Гумба, Бесланом Кварчия, Эрканом Кутарба. Целью организации является содействие объединению абхазского народа, подготовка и реализация проектов по решению демографических, социальных, культурных и других вопросов по строительству государства, создание благоприятных условий для участия представителей абхазской диаспоры в социально-экономической жизни Абхазии. Особое место в деятельности фонда занимает благотворительность.

С 2015 года «Международный фонд Апсны» разработал и реализовал программы и проекты в социальной, гуманитарной, культурной сферах деятельности. Представители фонда регулярно совершают поездки за пределы страны с целью налаживания связей и продвижения имиджа страны за рубежом.

За это время было разработано и реализовано несколько проектов:

Проект «Ани амаалыкьи» направлен на поддержку молодой мамы по уходу за ребенком. Семье, имеющей ребенка возрастом до 6 месяцев, фонд предоставляет материальную поддержку в виде специальных предметов и косметических средств для младенцев и их мам. Всего за 5 лет материнский пакет «Ани амаалыкьи» получили 3 670 малышей.

Проект «Апеипш» является постоянным и направлен на поддержку многодетных малоимущих семей. Нуждающимся оказывается материальная помощь, на которую приобретают бытовую технику, мебель и другие необходимые предметы быта. В рамках проекта «Апеипш» оказана помощь 246 людям из двадцати девяти многодетных малоимущих семей.

Проект «Агуразра» предусматривает выделение школьникам из малоимущих семей денежной суммы на приобретение одежды и канцтоваров для школы. Список участников проекта определяется путем обработки заявлений, поступивших от малоимущих семей, в которых растут дети школьного возраста. Всего в рамках проекта «Агуразра» были обеспечены 182 школьника.

Проект «Агуамч» разработан Комитетом молодежи и спорта фонда, целью которого является популяризация и развитие спорта в стране, физическое и здоровое воспитание подрастающего поколения, развитие спортивной инфраструктуры сельских школ. Этот проект включает в себя обеспечение спортивных залов, открытых площадок общеобразовательных школ и других детских спортивных учреждений республики специальным спортивным оборудованием и инвентарем. В рамках проекта «Агуамч» к чемпионату мира по футболу по версии CONIFA «Международный фонд Апсны» приобрел в Турции 44 комплекта спортивной формы, изготовленной по специальному заказу для национальной сборной Республики Абхазия по футболу.

Проект «Адыррачыц» – направлен на обеспечение компьютерами и другой современной техникой школ и учреждений районов и на обучение молодежи и работников районных учреждений компьютерной грамотности, так как в современном мире от нее зависит эффективность работы и доступ к инновациям.

Проект «Атеатриахучкуеи» стартовал в 2016 году. В его рамках дети из разных районов республики имеют возможность посмотреть репертуарный спектакль Абхазского государственного драматического театра. Районные представители фонда обеспечивают организованный приезд детей в столицу, где для них готовится культурная программа, включающая в себя не только посещение театра, но и других объектов культурного назначения, а также экскурсию по городу.

Проект «Акуранцыра» посвящен абхазским долгожителям, этому феномену нашего народа, который вызывал интерес у ученых-геронтологов всего мира. Наши долгожители являются неотъемлемой частью нашей истории, ее традиций и обычаев. Несмотря на возраст и все сложности, которые выпали на их долю, волей судьбы родившись в одно из самых тяжелых столетий истории человечества, они сохраняют силу духа и веру в добро. Данный проект – это внимание и дань уважения к нашим старикам.

Первой участницей проекта «Акуранцыра» стала одна из самых старых жителей нашей планеты – Думава Нуца Константиновна из села Мыку, которая родилась в 1900 году. В 116 лет Нуца Константиновна получила в подарок от фонда телевизор.

Проект «Агубзиара» направлен на решение вопросов здравоохранения, здоровья детей и поддержку местных медучреждений. В его рамках проведены следующие мероприятия. Была создана Рабочая группа по проблемам ДЦП, деятельность которой началась с привлечения специалистов для исследования причин высокой статистики данного заболевания в нашей стране. По данной проблеме были проведены конференции и семинары.

«Международный фонд Апсны» осуществляет регулярную поддержку шести детских реабилитационных центров Абхазии в виде финансовой, материальной и иной помощи. Фонд также привлекает своих партнеров. В частности, партнер «Международного фонда Апсны» ООО «Биофарма» (г. Ростов-на-Дону) 2 ноября 2017 года и 29 ноября 2018 года провели две большие совместные благотворительные акции в поддержку реабилитационных центров страны. Также центры городов Сухума, Очамчыры, Ткуарчала, Гала, Гудауты получили бытовую и медицинскую технику, спортивные тренажеры, инвалидные коляски, системы кондиционирования, необходимые предметы мебели и т.д. В 2019 году в дар детской Республиканской больнице было передано дорогостоящее современное оборудование и инструменты для операционного зала. Теперь проведение операций для детей с диагнозом ДЦП стало возможным в Абхазии, не выезжая за пределы республики.

Регулярно организовывались различные развлекательные мероприятия для подопечных детских реабилитационных центров. Это неоднократные поездки в дельфинарий, организация детских новогодних представлений. В 2019 году в преддверии Нового года подарки получили более 600 подопечных центров.

«Международный фонд Апсны» уделяет большое внимание вопросам духовного, культурного воспитания подрастающего поколения, повышению уровня их образования в духе патриотизма и любви к Родине и родному языку. По инициативе и при финансовой и технической поддержке фонда создан негосударственный образовательный центр «Академия», в котором обучают четырем языкам – абхазскому, русскому английскому и турецкому – опытные квалифицированные преподаватели. На сегодняшний день количество студентов составляет более 100 человек, и ежедневно поступают новые заявления от представителей всех возрастных групп. Подобные центры очень важны, так как дают возможность получения дополнительных знаний.

При содействии и инициативе «Международного фонда Апсны» в университетах Турецкой Республики и Северного Кипра проходили обучение 76 студентов из Абхазии и учрежден Союз абхазских студентов в Турции.

«Международный фонд Апсны» организовал участие государственного детского ансамбля «Абаза» в Международном детском фестивале в городе Коджаели (Турция).

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ