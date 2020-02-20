ЛИТФОНД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

Абхазия издавна привлекала творческих людей со всего мира. Более того, сама Абхазия являлась и является родиной многих писателей, поэтов, музыкантов, певцов.

Одно из свойств Абхазии, обеспечивающих такого рода привлекательность, связано, конечно же, с особыми природными условиями этого древнего и благодатного края. Пицундские вечные и добрые сосны, бирюзовое южное море не только оздоравливают, но и порождают особого рода лирическое и плодотворное вдохновение. В свое время Союз писателей СССР выбрал удачное место в Пицунде для строительства Дома отдыха для писателей и людей других творческих профессий.

Выбор места обуславливался не только климатическими факторами. Принимались во внимание крепкие абхазские традиции гостеприимства, душевности. Неслучайно Всесоюзному дому творчества, или Литфонду, как его коротко называют, было присвоено почетное имя народного поэта Абхазии, патриарха абхазской национальной литературы и культуры Д.Гулиа. Его личное обаяние, гостеприимство способствовали тому, что в Абхазию в разные годы приезжали писатели не только со всего Советского Союза, но и маститые зарубежные деятели культуры.

Все это создавало особую атмосферу духовности, украшенную интеллектуальным шармом отдыхающих.

Традиционное абхазское гостеприимство добавляло в атмосферу отдыха характерные для Кавказа острые нотки, придававшие пребыванию в Литфонде особую привлекательность для творческой элиты СССР. Сочный, аппетитный дымящийся шашлык, терпкое вино и более высокая степень свободы, по сравнению со скучноватым Переделкино, манили в Литфонд представителей советской творческой элиты и других отдыхающих, понимавших ценность общения с представителями творческих профессий в СССР.

Популярности Литфонда в советское время способствовало и то, что снабжение отдыхающих осуществлялось по высшей категории. Помимо традиционного абхазского вина, абхазских фруктов и шашлыка, были здесь и чешское пиво, и икра, и рыбная нарезка, финское и венгерское салями. Все это изобилие удачно дополнялось специфическим, свойственным только Абхазии, запахом кофе, который готовили в турках на горячем песке прямо на глазах отдыхающих.

Реликтовые сосны в сочетании с теплым морем, ярким и горячим солнцем, иногда обжигающим, – все это размягчало достаточно твердые устои представителей советской творческой элиты. А если учесть, что популярное в Советском Союзе холодное и сдержанное Рижское взморье своим ледяным спокойствием иногда формировало у отдыхающих ощущение недоступности и презрительной закрытости, то, по сравнению с ним ласково-нежное Черное море создавало атмосферу легкого курортного отдыха, вдохновляющего писателей на создание новых произведений, да и не только писателей.

Благожелательная и освежающая атмосфера южного курортного города, относительно достоверно отображенная в советском фильме 1988 года «Дама с попугаем» с Алексеем Жарковым в главной роли, позволяет окунуться в манящую и беззаботную атмосферу позднесоветского прошлого.

В целом творческая интеллигенция в Советском Союзе фактически представляла собой отдельную группу, имеющую признаки особого рода сословия. Спецрестораны типа «Дома Грибоедова», столь наглядно описанные М.Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», формировали невидимые простым глазом сословные перегородки, ярко проявившиеся в период позднего СССР.

Красочное описание М. Булгаковым разнообразных блюд в спецресторане для писателей, возможно, как-то связано с пребыванием писателя в Абхазии в 1936 году, когда он отдыхал в гостинице «Синоп». Вообще, тема, связанная с описанием еды в произведениях советских писателей, побывавших в Абхазии, еще ждет своего исследователя.

Возникшая с начала двухтысячных годов сильнейшая ностальгия по советским временам, вплотную захватившая поколения 60-х-70-х годов рождения на пространстве бывшего СССР, проявлялась прежде всего в почитании предметов материальной культуры, музыки, фильмов, отражающих суть эпохи. Именно эти поколения успели застать СССР, но не успели, как следует «пожить» при нем. Тоска по утраченному, невозвратному раю также находит отражение в попытках воспроизведения атмосферы советского времени в различных интерьерах.

Отдавая дань лучшим традициям того времени, в Литфонде была осуществлена идея воспроизведения наиболее привлекательных моментов советского прошлого, что и удалось сделать после реконструкции, связанной с передачей Дома отдыха в аренду предприятию атомной отрасли.

В рамках этого в Литфонде атмосфера советского времени воспроизводится на основе современных строительных технологий. К примеру, в новом ансамбле Литфонда сохранена советская витражная композиция на дверях, ведущих к кафе на первом этаже. Сохранены и воспроизведены другие детали советского интерьера, в частности, дизайн покрытия пола в коридоре, шкафы с книгами.

В холле пансионата размещена целая экспозиция с книгами советских и абхазских писателей. Среди них книги и нынешних абхазских писателей, поэтов, в частности, Владимира Константиновича Зантариа, Вахтанга Владимировича Абхазоу, Мушни Таевича Ласурия и других.

Много сделано для возрождения именно творческой атмосферы советского периода. Особо привлекает внимание библиотека Литфонда, имеющая крайне «дефицитные» в советский период издания. Это дает возможность почувствовать дух советского прошлого.

Отрадно то, что реконструкция пансионата была проведена под эгидой атомной отрасли. Предприятия этой отрасли как раз отличает высокий интеллектуальный потенциал работников.

Следовательно, возрождение интеллектуальной атмосферы советского периода может иметь прочную основу. Бильярдная комната, новая библиотека, самшитовые и кипарисовые аллеи, вечный шум моря – все притягивает сюда современных писателей и подтверждает правильность и перспективность выбора места, исторически освященного именами известных писателей, объединяющих Абхазию с Россией и всем миром.

В.ЧЕХА, руководитель представительства в Республике Абхазия

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: обществоАвтор: В.ЧЕХА, руководитель представительства в Республике Абхазия