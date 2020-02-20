ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ БУДЕТ ВОЗОБНОВЛЕНА

Сбербанк Республики Абхазия возобновит программу кредитования своих клиентов с 24 февраля в Сухуме и с 2 марта в районах страны. Об этом рассказал председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа.

«С 1 июля 2019 года программа кредитования в Сбербанке была приостановлена. Это было связано с необходимостью восстановления ликвидности, так как за первое полугодие 2019 года Сбербанк выдал кредитов на сумму 500 миллионов рублей, а привлек в качестве депозитов около ста миллионов рублей, тем самым столкнулся с дефицитом денежных средств. За вторую половину 2019 года и с начала 2020 года Сбербанк улучшил свое положение, и появилась возможность возобновить программу кредитования»,– сказал Б.Барателиа. Он добавил, что отменены срочные кредиты под 48%. По его словам, это решение было принято в связи с тем, что многие граждане выражали недовольство касательно высоких процентных ставок по займу.

«В конце февраля – в начале марта мы запускаем «пенсионную» и «зарплатную» программы, в рамках которых клиенты Сбербанка смогут взять кредит под 24%, если сумма равна шести пенсиям или зарплатам, а также под 36% – до десяти пенсий или зарплат. Предусмотрено, что в день будем выдавать до 25 кредитов по стране», – сказал Б.Барателиа.

Кредит под 24% выдается на полгода, а кредит на 36% – на десять месяцев.

Условия предоставления кредитных средств остаются прежними. Для того чтобы взять кредит, заемщику необходим один поручитель – клиент Сбербанка, держатель карты «АПРА», за которым не числятся непогашенные кредиты или задолженности перед банком.

Сберегательный банк планирует возобновить кредитную программу «Потребительский» для физических лиц. Она была запущена в феврале 2018 года, заемщик мог оформить кредит в размере до 200 тысяч рублей. Когда именно заработает эта программа, пока окончательно не решено.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс