ВОЗОБНОВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ЭКС-ГЛАВЫ СБЕРБАНКА

В Генпрокуратуре РА

17 февраля 2020 года и.о. начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры РА отменил постановление от 28 апреля 2019 года о приостановлении уголовного дела в отношении экс-председателя Сбербанка Абхазии Бганба Темура Сергеевича, обвиняемого по части 2 статьи 196 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Республики Абхазия.

Уголовное дело по данному факту возбуждено Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА 30 мая 2018г.

Основанием возобновления расследования уголовного дела послужил факт нарушения процедуры объявления Бганба Т.С. в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в международный отдел Генеральной прокуратуры РФ пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на территории РФ.

В рамках возобновленного уголовного дела следователем из уголовного дела выделены материалы и 18 февраля 2020 года через международный отдел Генеральной прокуратуры в Генеральную прокуратуру РФ направлен пакет документов, необходимый для задержания Бганба Т.С.

Бганба Т.С. заочно обвиняется в том, что 29.12.2015 г., выполняя управленческие функции в коммерческой организации «Сбербанк Абхазии» (ОАО), являясь председателем правления данного банка, использовал свои полномочия вопреки законным интересам данной организации, выразившиеся в заключении кредитного договора №3105 и выдаче кредита в крупной денежной сумме – 1 959 096 долларов США ООО «Сухумский деревообрабатывающий завод «Апсны», которое заведомо для Бганба Т.С. было неспособно возвратить полученные в кредит деньги в установленный кредитным договором срок, чем причинил вред «Сбербанк Абхазии» (ОАО), который повлек тяжкие последствия.

03.07.2018 г. в отношении Бганба Т.С. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 196 УК Республики Абхазия.

09.10.2018 г. Сухумским городским судом в отношении обвиняемого Бганба Т.С. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Появившаяся в СМИ информация о задержании Бганба Т.С. в Москве не нашла своего подтверждения.

Как сообщалось ранее, одновременно с расследованием уголовного дела, Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится проверка сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии (ОАО) Агрба Р.Н., поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020г. по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс