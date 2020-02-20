РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАВЕРШАТСЯ В КОНЦЕ МАРТА

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр РА Валерий Бганба проинспектировал ремонтно-восстановительные работы в Сухумской средней школе №2.

По словам директора школы Ирины Повирскер, сейчас дети учатся в три смены: «Конечно, режим тяжеловат для детей. Уроки проходят в отремонтированном корпусе. Всего у нас обучаются 1 250 школьников».

Главный инженер ГК «Абхазстрой» Амиран Лагвилава проинформировал, что два корпуса школы были сданы в октябре: «Сейчас идет работа в старом двухэтажном историческом корпусе, на втором этаже почти все работы завершены, осталось покрасить стены и убрать. Заканчиваются работы и по фасаду. 5 марта планируем сдать второй этаж, и там можно будет проводить уроки. По первому этажу планируем завершить работы до конца марта».

В.Бганба поручил строителям, не нарушая технологий, ускорить темпы отделочных работ: «В марте все помещения учебного заведения нужно сдать в эксплуатацию»,– сказал он.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс