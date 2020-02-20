НА ФОРУМЕ «АРУАА»

Состоялся VIII съезд Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа».

Открывая форум, председатель РОО Илья Гуния отметил: «Аруаа» никогда не устранялась от участия в общественной жизни страны, мы ставили задачу отстаивать национальные интересы и социальные права ветеранов. К сожалению, не все получалось, было допущено много ошибок, но мы старались быть искренними. «Аруаа» должна принадлежать особая роль в общественной жизни страны, наша деятельность не должна строиться в угоду тем или иным политическим силам, интересы которых могут меняться. Необходимо навести правопорядок в стране, реформировать политическую систему путем перераспределения полномочий между ветвями власти – об этом говорит почти каждый кандидат в президенты, но заняв кресло, сразу об этом забывает. Нужны реформы, чтобы облегчить положение предпринимателей, создать гарантии защиты инвестиций и малого бизнеса. Нынешняя налоговая система носит явно однобокий характер. Кто бы ни пришел к власти, перед ним будет стоять эта повестка дня, и если отложить ее выполнение в долгий ящик, повторение потрясений будет неизбежно».

На съезде был избран новый глава общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа». Им стал Тимур Гулия. За его кандидатуру делегаты съезда проголосовали единогласно. Они единогласно проголосовали и за поддержку кандидатуры Адгура Ардзинба на предстоящих выборах главы государства.

Выступивший на форуме А.Ардзинба заявил, что «нужно объединять простых людей, и надо начинать с ветеранов, потому что их разделили политики, исходя из своих собственных интересах. Эту черту мы должны перейти. Не преодолев ее, мы не сможем двигаться вперед. Сейчас новое время бросает новый вызов, на который мы сможем ответить только единством всего многонационального народа Абхазии».

На съезде была принята Резолюция, в которой отмечается, что «события, имевшие место в г. Сухуме 9 января и в особенности 12 января 2020 года, когда под давлением оппозиции Президент РА Рауль Хаджимба был вынужден подать в отставку, стали незаконным актом свержения главы государства, что является грубейшим попранием Конституции Республики Абхазия; решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене решения ЦИК от 9 сентября 2019 года является политическим, а не правовым, принятым под воздействием событий, связанных с захватом комплекса правительственных зданий Республики Абхазия в январе 2020 года».

В связи с решением ЦИК от 13 января 2020 года о назначении новых выборов Президента Абхазии съезд призвал граждан Абхазии принять участие в выборах Президента страны для сохранения государства.

Участники съезда констатировали, что выборы должны пройти в цивилизованных рамках, в соответствии с Законом о выборах. «Мы с уважением относимся к мнению оппонентов и выступаем за диалог всех политических сил страны, выступаем против каких-либо новых переговоров с Грузией, кроме уже существующих, пока независимость Абхазии не будет признана восточным соседом»,– говорится в Резолюции.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс