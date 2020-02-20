СОСТОЯЛИСЬ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

И.о. Президента РА В.Бганба совершил рабочую поездку в Гагрский и Гаудаутский районы, в ходе которой осмотрел аварийные участки трассы «Псоу – Сухум», которые образовались в результате оползней в прошлом году, работы на нём начаты в октябре 2019 года. Директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба рассказал о завершении основных работ на участке и о сроках сдачи завершенного объекта.

Стоимость восстановления участка свыше 22 млн руб. из средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия. Уже профинансировано 20 394 860 руб.

Валерий Бганба осмотрел также участок трассы Сухумского шоссе в селе Чагрыпше, где в ближайшие дни начнутся укрепительные работы.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс