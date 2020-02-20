ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

И.о. Президента РА Валерий Бганба подписал указ о конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии». Об этом сообщает сайт главы государства.

В соответствии с указом не позднее 10 марта 2020 года Администрацией Президента РА должен быть разработан порядок проведения конкурса, представлены предложения по персональному составу оргкомитета и конкурсной комиссии.

На встрече с инициатором проекта действительным государственным советником РФ И. Ардзинба В.Бганба подчеркнул, что конкурсу будет оказана максимальная поддержка.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс