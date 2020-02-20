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20.02.2020
Номер: 15
Выпуск: 3893
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
И.о. Президента РА Валерий Бганба подписал указ о конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии». Об этом сообщает сайт главы государства.
В соответствии с указом не позднее 10 марта 2020 года Администрацией Президента РА должен быть разработан порядок проведения конкурса, представлены предложения по персональному составу оргкомитета и конкурсной комиссии.
На встрече с инициатором проекта действительным государственным советником РФ И. Ардзинба В.Бганба подчеркнул, что конкурсу будет оказана максимальная поддержка.
Номер: 15
Выпуск: 3893
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс