ЦИК РА: ВЫБОРЫ-2020

Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 17 февраля 2020 года в соответствии со ст. 8 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» зарегистрированы:

Дзапшба Леонид Юрьевич – кандидатом на пост президента Республики Абхазия и Хашба Виктор Шамилович – кандидатом на пост вице-президента Республики Абхазия.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1. Фамилия, имя, отчество: Дзапшба Леонид Юрьевич.

2.Число, месяц, год и место рождения: 03.02.1961г., с. Бармыш Гудаутского района.

3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Омская высшая школа милиции МВД СССР (Академия МВД РФ) 1991г., юрист.

5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий): 2015 г. – министр внутренних дел Республики Абхазия, генерал-лейтенант милиции. В 2016 г. переведен на должность советника Президента Республики Абхазия по взаимодействию с правоохранительными органами.

6. Адрес места жительства: г.Сухум, ул. Инал-ипа, д. 16, кв.15.

7. Гражданство: гражданин Республики Абхазия и Российской Федерации.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Участник войны.

9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 1991г. по настоящее время.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1. Фамилия, имя, отчество: Хашба Виктор Шамилович.

2.Число, месяц, год и место рождения: 11.10.1957 г., г.Ткуарчал Ткуарчалского района.

3. Национальность: абхаз.

4.Образование: Московский всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, присвоена квалификация – инженер-механик.

5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий): предприниматель.

6. Адрес места жительства: г.Сухум, ул. Агумаа, I туп., д. 23.

7. Гражданство: гражданин Республики Абхазия и Российской Федерации.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг. Участник войны.

9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 2014 г. по настоящее время.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: ЦИК РА