ЦИК РА: ВЫБОРЫ-2020

Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 17 февраля 2020 года в соответствии со ст. 8 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» зарегистрированы:

Бжания Аслан Георгиевич – кандидатом на пост президента Республики Абхазия и Гунба Бадра Зурабович – кандидатом на пост вице-президента Республики Абхазия;

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1. Фамилия, имя, отчество: Бжания Аслан Георгиевич.

2.Число, месяц, год и место рождения: 06.04.1963 г., с. Тамыш Очамчырского района.

3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Московский автомобильно-дорожный институт, инженер-строитель, высшие курсы КГБ СССР 1991г., оперработник, в 1999 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, экономист, топ-менеджер.

5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий): Президент Фонда социально-экономических и политических исследований «АПРА» (2015 г.). С 2017 г. депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

6. Адрес места жительства: c.Тамыш Очамчырского района.

7. Гражданство: гражданин Республики Абхазия и Российской Федерации.

8.Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Служба в органах государственной безопасности Республики Абхазия.

9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с октября 2008 года по настоящее время.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1. Фамилия, имя, отчество: Гунба Бадра Зурабович.

2.Число, месяц, год и место рождения: 14.08.1981г., г.Сухум.

3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Саратовский государственный аграрный университет, экономический факультет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

5.Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий): Предпринимательская деятельность.

6. Адрес места жительства: г.Сухум, ул. 30 Сентября, д. 8, кв.3.

7. Гражданство: гражданин Республики Абхазия и Российской Федерации.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. _____

9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 2007 г. по настоящее время.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: ЦИК РА