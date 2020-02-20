ЦИК РА: ВЫБОРЫ-2020

Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 17 февраля 2020 года в соответствии со ст. 8 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» зарегистрированы:

Ардзинба Адгур Амиранович – кандидатом на пост президента Республики Абхазия и Ашуба Арда Енверович – кандидатом на пост вице-президента Республики Абхазия;

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1. Фамилия, имя, отчество: Ардзинба Адгур Амиранович.

2.Число, месяц, год и место рождения: 08.01.1982 г., г. Гудаута Гудаутского района.

3. Национальность: абхаз.

4. Образование: КБГУ им. Бербекова «Промышленно-гражданское строительство» (2001-2007). Аспирантура: Волгоградский государственный технический университет, направление «Экономика и управление народным хозяйством» (2007-2009).

5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий): Министерство экономики, Правительство Республики Абхазия, вице-премьер, министр.

6. Адрес места жительства: г.Новый Афон, ул. Лакоба, д. 60, кв.4.

7. Гражданство: гражданин Республики Абхазия и Российской Федерации.

8.Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. ____

9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с рождения по настоящее время.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1.Фамилия, имя, отчество: Ашуба Арда Енверович.

2.Число, месяц, год и место рождения: 04.05.1971г., с. Гвада Очамчырского района.

3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Абхазский государственный университет, филологический факультет, специальность «Абхазский язык и литература». Аспирантура: Адыгейский государственный университет. Кандидат филологических наук.

5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий): Абхазский институт гуманитарных исследований. Директор.

6. Адрес места жительства: г.Сухум, ул. Дарсалия, д. 1.

7. Гражданство: гражданин Республики Абхазия и Российской Федерации.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Участник войны.

9.Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с рождения по настоящее время.

Номер: 15Выпуск: 3893Рубрика: политикаАвтор: ЦИК РА