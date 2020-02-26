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26.02.2020
Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава отметила, что решение по подготовке издания Каталога предприятий 12 лет назад принял первый президент ТПП РА Геннадий Гагулия. «Как оказалось, на сегодняшний день – это единственный в республике информационный источник по субъектам экономики, который с каждым годом все больше пользуется спросом как внутри, так и за пределами страны. Каждый год издание каталога посвящено разным темам»,– сказала она. <p>
Номер: 16
Выпуск: 3894
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия
Презентация ежегодного Каталога предприятий Абхазии<p>Торгово-промышленная палата РА презентовала 12-й выпуск Каталога предприятий Республики Абхазия-2020, посвященный инвестициям и инвестиционным проектам на территории Абхазии. <p>
Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава отметила, что решение по подготовке издания Каталога предприятий 12 лет назад принял первый президент ТПП РА Геннадий Гагулия. «Как оказалось, на сегодняшний день – это единственный в республике информационный источник по субъектам экономики, который с каждым годом все больше пользуется спросом как внутри, так и за пределами страны. Каждый год издание каталога посвящено разным темам»,– сказала она. <p>
Номер: 16
Выпуск: 3894
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия