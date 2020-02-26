Торгово-промышленная палата РА презентовала 12-й выпуск Каталога предприятий Республики Абхазия-2020, посвященный инвестициям и инвестиционным проектам на территории Абхазии.

Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава отметила, что решение по подготовке издания Каталога предприятий 12 лет назад принял первый президент ТПП РА Геннадий Гагулия. «Как оказалось, на сегодняшний день – это единственный в республике информационный источник по субъектам экономики, который с каждым годом все больше пользуется спросом как внутри, так и за пределами страны. Каждый год издание каталога посвящено разным темам»,– сказала она.

Номер: 16Выпуск: 3894Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия