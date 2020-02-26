ВЫБОРЫ – 2020. СОБЫТИЯ

Политсовет Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» сделал заявление в связи с проведенной акцией по недопущению на работу и.о. главы Ткуарчалского района Аиды Чачхалия.

В нем говорится:

«В последнее время становятся достаточно очевидными действия оппозиции, связанные с оказанием давления на руководителей органов государственной власти, принуждением их к незаконной отставке, введением цензуры на государственном телевидении путем внедрения в его структуру своих «надзирателей». В числе подобных беззаконий – предпринятая в г. Ткуарчале акция по недопущению на работу главы Администрации района Аиды Сергеевны Чачхалия.

В результате провокаций пострадал председатель Ткуарчалского районного Собрания Д. Горзолия. Все это ведет к углублению конфронтации, еще большей дестабилизации обстановки в республике накануне предстоящих президентских выборов.

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» расценивает вышеуказанные действия как противоправные, подталкивающие к противостоянию в обществе. Она обращается к руководителям законодательной и исполнительной власти, к правоохранительным органам, ко всем политическим силам страны с требованием принять меры по недопущению разрастания конфликта и решению любых возникающих проблем исключительно в правовом русле».

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Кандидат в президенты Республики Абхазия Леонид Дзапшба дал комментарий в связи с проведенной акцией по недопущению на работу и.о. главы Ткуарчалского района Аиды Чачхалия.

В комментарии подчеркивается, что он категорически осуждает любые антиконституционные методы, приводящие к дестабилизации в стране.

«Выражаю глубокое беспокойство в связи с создавшейся в республике ситуацией. Призываю всех: прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строго следовать духу и букве закона, не выходить за рамки прав и обязанностей гражданина Республики Абхазия», – заявил Л. Дзапшба.

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Кандидат в президенты Республики Абхазия Адгур Ардзинба дал комментарий в связи с проведенной акцией по недопущению на работу и.о. главы Ткуарчалского района Аиды Чачхалия.

В комментарии говорится:

«По поводу ситуации в Ткуарчале и других подобного рода проявлений – хочу предостеречь всех политиков: не надо втягивать наших граждан в процессы, углубляющие раскол народа.

Времена вседозволенности закончились. Это не первые и не последние выборы в нашем государстве, и в перспективе мы все должны бок о бок работать на созидание.

Абхазский народ ждёт перемен исключительно в рамках конституционного поля».

Номер: 16Выпуск: 3894Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс